Патриотизм – это важно

Сахнов Николай Викторович

заместитель председателя Смоленского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов-пограничников по защите социальных прав ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи «Российский Совет ветеранов пограничной службы

Военная служба сопряжена с самоотдачей полной, с рисками не только для здоровья, но и для жизни вообще, поэтому должна соответственно финансово обеспечиваться эта служба. В некоторые регионах вообще нет таких разовых выплат, в некоторых – пятьдесят и меньше, тридцать даже есть. А у нас всё-таки власти области нашли 100 тысяч для каждого контрактника – это очень здорово. Патриотизм – это конечно важно, но если он ещё и подкреплен какими-то материальными благами, то это хорошо.