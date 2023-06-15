﻿Смоленская область присоединилась к Неделе отказа от алкоголя

Главными факторами рисканачала и дальнейшего развития неинфекционных заболеваний и смертности являются так называемые автономные факторы риска: потребление алкогольной и никотиносодержащей продукции.

Ежегодно алкоголь убивает около 450 тыс. россиян. Большинство жителей России либо пьет часто и выше умеренных доз, то есть злоупотребляет алкоголем, либо не пьет вообще. Последних значительно меньше.

Злоупотребление алкоголем сегодня превратилось в масштабную медицинскую проблему, которая стала очевидно более выраженной после пандемии новой коронавирусной инфекции и на фоне санкционного кризиса в России.Короновирус сделал клетки наших организмов еще более чувствительными к влиянию любых токсинов и ядов. По этой причине сегодня нет безопасных для здоровья доз алкоголя, и любое количество алкоголя сегодня может быть опасным жизни.

Согласно данным Сеченовского университета, в 2022 году алкоголь в целом употребляли примерно 76% россиян. Из них 35% выпивали умеренно, то есть один-два раза в месяц, но остальные делали это чаще или помногу сразу, а 4% – каждый день или почти каждый день. Только 13% россиян вообще не употребляли алкоголь. И еще 11% бросили пить, из них 4% – из-за проблем со здоровьем.

Такая ситуация характерна и для нашей области.

Период 2020-2022годадал тенденцию к увеличению показателей заболеваемости хроническими неинфекционными заболеваниями и смертности от причин, связанных с алкоголем.Смертность увеличилась из-за развития осложнений, либо стремительного ухудшения течения этих заболеваний за счет воздействия факторов риска.

К возрастной категории20-39 лет сегодня относится около 25% алкогольных смертей. Эти случаи не всегда связаны с проблемами со здоровьем, молодые люди погибают от бытовых травм, аварий и несчастных случаев, которые произошли в состоянии алкогольного опьянения.

Также показательны данные смертности от онкологической патологии за счет фактора риска «употребление алкоголя».

Доля смертей среди онкопациентов, причиной которых стало употребление алкоголя у мужчин в возрасте 15-54 года, составила 59%, 55-74 лет – 22%. Самый высокий процент смертей – среди мужского трудоспособного населения.

«Очень важно информировать не только по поводу алкоголя и наркотиков, а вообще, что такое зависимость. Подробно объяснять, какиепризнаки, какие стадии и чем они опасны. Для уменьшения употребления алкоголя с целью снижения заболеваемости алкоголизмом и хроническими неинфекционными заболеваниями, а также смертности от причин, связанных с алкоголем, важно в первую очередь повысить грамотность населения в этих вопросах.Тогда появятся новые модели поведения и осознанный выбор в сторону отказа от заведомо вредных и опасных веществ, – прокомментировала главный внештатный профилактолог Смоленской области, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Лебедева. – Большая проблема кроется в том, что люди боятся обращаться за помощью, чтобы не попасть на учет. Поэтому, чаще всего, обращаются за помощью к наркологам, только когда уже совсем деваться некуда. Таким образом, сегодня упор делается на повышение доступности анонимной помощи зависимым».

Наиболее эффективны для повышения грамотности и мотивирования к смене старых стереотипов цифровые директории, где каждый может выбрать для себя наиболее подходящий ресурс:

На сегодняшний день самым популярным, доступным и эффективным методом лечения алкогольной зависимости считается 12-ти шаговая программа анонимных алкоголиков (АА) –https://aasmolensk.ru/. Это строго добровольное объединение людей для решения общей проблемы. 12 шагов предусматривают, прежде всего, признание зависимости и неспособности избавиться от нее своими силами. Поэтому и требуется взаимопомощь: люди выздоравливают сами, помогая другим.Участие в программе совершенно бесплатное, единственное условие – желание бросить пить.

Телеграм канал ДавайБросать–https://t.me/davaibrosat

Портал о здоровом образе жизни «Takzdorovo.ru»–https://www.takzdorovo.ru/privychki/alkogol/ty-silnee-bez-alkogolya/

Общественная организация «Трезвая Россия»–http://www.trezvros.ru/

Общественная организация «Общее дело» –https://xn—-9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/

Анонимное сообщество взаимопомощи НотДринк.ру–https://notdrink.ru/