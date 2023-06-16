﻿На энергоблоке №1 Смоленской АЭС в рамках планового ремонта с элементами модернизации впервые выполнят работы по восстановлению ресурсных характеристик





15 июня 2023 года энергоблок №1 Смоленской АЭС выведен в плановый ремонт. Здесь впервые будут выполнены масштабные работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки реактора параллельно с массовой заменой технологических каналов.

«Мы достаточно долго готовились к тому, чтобы начать практически осваивать технологию, которая позволит управлять ресурсными характеристиками (УРХ) активной зоны реактора, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Задача ответственная и с точки зрения принципиальной новизны для нас, и с точки зрения необходимости решить ее качественно в сжатые сроки с безусловным соблюдением требований безопасности. Это крайне важно для поддержания надежной работоспособности энергоблока и генерации электроэнергии для страны в заданном объеме, цель 2023 года – не менее 21,13 миллиарда киловатт-часов».

Достижение целевого уровня продолжительности ремонта на первом энергоблоке – одно из ключевых событий как атомной станции, так и Росэнергоатома, в целом.

«Руководством Концерна установлен целевой уровень продолжительности ремонта – 135 суток, амбициозный – 125 суток, – отметил главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко. – Чтобы достичь этого показателя, нам очень пригодится опыт Ленинградской и Курской АЭС, на которых УРХ уже переведено в разряд оптимизированной ремонтной процедуры. Будем использовать инструменты производственной системы Росатома, помогающие выявлять и устранять непроизводственные потери».

Почти 500 человек будет задействовано в работах по управлению ресурсными характеристиками графитовой кладки реактора. В основном, это сотрудники цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС и подрядной организации – АО «Атомэнергоремонт», а также специалисты ООО «Пролог» — российского разработчика уникального оборудования для решения нестандартных задач на предприятиях атомной промышленности. Для Смоленской АЭС компания также изготовила всю необходимую оснастку, механизмы, устройства, включая робототехнику.

Кроме УРХ, в ходе ремонта будет выполнена модернизация устройства регулирования напряжения под нагрузкой трансформатора, маслоохладителей на блочных трансформаторах, дренажно-трапного тракта оборудования и другого оборудования.

До старта ремонта готовность к нему Смоленской АЭС и филиала АО «АЭР» проверила комиссия Концерна «Росэнергоатом» под председательством главного технолога департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу Владимира Карася.

«Смоленская станция уверенно входит в ремонт, – подчеркнул Владимир Карась. – С 2011 года, когда впервые столкнулись с изменением геометрии графитовой кладки под действием нейтронного излучения на энергоблоке №1 Ленинградской АЭС, выработали и усовершенствовали технологию возвращения графитовых колонн в проектное состояние, обосновали в Ростехнадзоре ее безопасность после испытания на стендах. Стоит отметить, что первый энергоблок Смоленской АЭС станет первопроходцем в реализации отраслевой программы продления срока службы энергоблоков 2-го и 3-го поколений до 50 лет, ориентированной на увеличение объема атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Значит, впереди еще 7-8 этапов УРХ. Конечно, первый – самый сложный, но у нас все получится: есть организационная и техническая готовность, есть персонал необходимой квалификации, заинтересованный в результате».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС