﻿Общественный штаб по наблюдению за выборами начал подготовку к ЕДГ- 2023





14 июня в Смоленске прошло совместное расширенное заседание Общественного Совета по наблюдению за выборами и Совета Общественной палаты региона.

Его открыли председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина, и председатель Общественной палаты Смоленской области Денис Пестунов, члены.

Денис Пестунов, обращаясь к присутствующим, подчеркнул, что в российском обществе растет запрос на чистоту, прозрачность, легитимность избирательных процессов, повышается интерес граждан к политической жизни, увеличивается конкуренция на выборах. Общественное наблюдение является не просто важным, а единственно возможным механизмом, который обеспечивает серьезную легитимацию выборов.

В своем выступлении Марина Проскурнина отметила, что Общественный штаб по наблюдению за выборами приступил к своей работе еще в начале года текущего, проведя компанию по довыборам депутатов Ярцевского горсовета 21-23 апреля.

Состав Общественного штаба заметно расширился: в него вошли члены Общественной палаты региона, представители журналистского сообщества, председатели общественных организаций, социологи, политологи, юристы.

Сейчас его работа продолжается в динамичном режиме, на повестке дня – подготовка и проведение ЕДГ-2023. В Смоленской области на 10 сентября назначены досрочные выборы Губернатора и выборы депутатов Смоленской областной Думы седьмого созыва.

В соответствии с решением избирательной комиссии Смоленской области, голосование пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9 и 10 сентября. Будет решена судьба 48 депутатских мандатов, 16 депутатов будут избираться по единому избирательному округу и 32 — по одномандатным избирательным округам.

«Перед нами сегодня стоят серьезные задачи. Прежде всего, это максимальное информирование избирателей о ходе кампаний и обеспечение их достоверной информацией о предстоящих выборах и о подготовке общественных наблюдателей, которые будут присутствовать на каждом избирательном участке все три дня голосования», — подчеркнула Марина Проскурнина.

Все общественные наблюдатели пройдут обучение, которое для них проведут региональные преподаватели — большинство из них являются членами Общественного штаба по наблюдению за выборами. В свою очередь преподаватели сами выступят слушателями обучающих семинаров, их проведут эксперты из Москвы.

По словам Марины Проскурниной, обучение наблюдателей будет проходить в июле-августе в форме межрайонных семинаров, по завершении которых впервые все участники получат сертификаты.

На базе штаба запланированы встречи членов штаба с взаимодействие с представителями правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности избирателей и соблюдения их прав, а также с представителями политических партий и общественных организаций, в рамках диалога стороны смогут обмениваться мнением и выстраивать конструктивное сотрудничество.