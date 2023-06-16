﻿Персонал Смоленской АЭС подтвердил готовность к оперативному реагированию в ходе плановой противоаварийной тренировки





14 июня 2023 года на Смоленской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка (ПАТ), в ходе которой были отработаны практические действия по управлению условной нештатной ситуацией.

В тренировке приняли участие представители комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС ПБ), оперативный персонал подразделений атомной станции, экспертные группы.

Одной из основных задач тренировки стала проверка готовности персонала атомной станции к управлению и локализации последствий условной нештатной ситуации, отработка навыков разворачивания и применения мобильной противоаварийной техники. Также отрабатывались вопросы взаимодействия между всеми участниками аварийного реагирования с использованием различных каналов связи и передачи данных.

«Противоаварийная тренировка подтвердила готовность персонала и технические возможности мобильной техники поддерживать энергоблоки Смоленской АЭС в безопасном состоянии в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций,» — прокомментировал итоги учения заместитель главного инженера Павел Процеров.

Во время тренировки энергоблоки Смоленской АЭС работали в штатном режиме.

Противоаварийные тренировки проводятся на АЭС концерна «Росэнергоатом» АЭС в плановом порядке. Во время таких мероприятий совершенствуются профессиональные навыки и действия персонала, проверяется рабочая готовность специализированной техники и резервных дизельных электростанций. Практические учения являются важнейшим элементом безопасности российских АЭС, это часть культуры безопасного производства, которая практикуется на всех атомных станциях страны и является гарантией их бесперебойной работы и высокой безопасности.

Управление информации и общественных связей

Смоленской АЭС