России нужна защита

Халова Надежда Антоновна

Ответственный секретарь Совета Смоленского регионального отделения Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, подполковник милиции в отставке

Всем понятно, какое трудное время сейчас проживает наша страна. Чтобы противостоять трудностям, с которыми столкнулось наше государство, необходима защита, поэтому важно, чтобы пополнялись ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Я, как мать сына, который сейчас выполняет свой служебный долг в Брянской области, призываю смолян вступать в ряды «Кривичи», чтобы помочь своим землякам противостать врагу. У нас нет другого пути, мы должны сохранить наше государство со своей культурой, традициями и природными богатствами.