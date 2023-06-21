Поддержка очень важна

Солодов Вячеслав Анатольевич

член правления Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России»

Хорошо, что ввели региональную выплату для контрактников. 100 тысяч от региона – приличная сумма для наших ребят, чтобы поддержать их. Это очень здорово во всех отношениях – и для семей, которые получают гарантии, льготы и поддержку со стороны государства, и для самих добровольцев, которые хотят пойти защищать свою Родину по стопам отцов и дедов. Я по себе знаю, как нужна поддержка на службе, хорошо, что власти региона это понимают.