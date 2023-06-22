﻿Гражданское общество должно сплотиться перед лицом новых угроз





С началом специальной военной операции общество сплотилось с целью отстоять национальные ценности и свою идентичность. Это отражается в росте патриотических настроений и готовности граждан прийти на помощь друг другу.

Можно говорить о том, что в нашей стране складывается солидарное общество, основанное на таких ценностях как единство, взаимопомощь, патриотизм. Примером роста солидарности является реакция на события в Белгородской области. Многие российские регионы размещают у себя беженцев из мест, подвергшихся террористическим атакам, собирают гуманитарную помощь.

Однако процессу сплочения активно пытаются помешать внешние силы с помощью информационных интервенций, призванных внедрить в сознание граждан ложные нарративы. В этой связи первоочередная задача гражданского общества – не дать ввести себя в заблуждение и отразить информационные атаки. Необходимо доверять только официальным источникам, руководству страны и региона. Информационная гигиена должна помощь обществу сохранить единство перед лицом новых угроз.

Какие периоды развития гражданского общества в новейшей истории страны вы можете выделить на примере своего региона? Можно ли говорить о том, что сейчас закладываются основы новой идентичности граждан России? Какие факторы влияют на сплоченность российского общества? Как, по вашему мнению, следует бороться с информационными интервенциями и психологическими операциями, направленными против нашего народа?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Сплочённость общества начала расти уже в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Именно тогда активизировалось волонтёрское движение «Мы — вместе». Тысячи людей доставляли гражданам продуктовые наборы, помогали врачам. Общество проявило единство в борьбе с пандемией. Позднее солидарность проявилась в помощи беженцам, поддержке военнослужащих и членах их семей. Многие граждане получают информацию из официальных источников, телеканалов. Однако не менее важны и неофициальные каналы коммуникации. Люди хотят докопаться до истины, сами разобраться в ситуации, получить ситуацию из первых уст. Поэтому большую популярность получили телеграм-каналы военкоров, YouTube-каналы видеоблогеров. Общество хочет видеть лидеров общественного мнения и знакомиться с их позицией. Необходимо не только доносить информацию через официальные каналы, но и активно развивать дискуссионные площадки, на которых могут быть озвучены новые прогрессивные идеи, которые окажутся полезными для решения тех или иных проблем.

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

настоящее время после начала специальной военной операции все российское сообщество объединилось для сохранения своих национальных ценностей.

Мы не только сочувствуем пострадавшим регионам, но и всеми силами стараемся облегчить их страдания и оказать посильную помощь. В этом общество едино.

Внешние силы стараются как можно больше навредить этому сплочению, размещая в социальных сетях негативную информацию, не соответствующую действительности. Не все могут разобраться в правдивости той или иной информации. Необходимо доверять только сведениям из официальных источников.

Жители Российской Федерации могут определить правду от лжи. Та информация, которая противоречит действительности, должна выявляться специальными службами и помечаться как ложь. В России в основном граждане обладают достаточным образованием, знаниями и жизненным опытом, который всегда определит степени правдивости распространенной новости в информационном пространстве.