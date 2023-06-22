﻿Смоленская область присоединилась к Неделе информирования о важности физической активности





По данным ВОЗ от 4 до 5 млн. смертей в год можно было бы предотвратить, если бы люди вели более активный образ жизни.

Сидячий или малоподвижный образ жизни, как фактор риска хронических заболеваний, находится на третьем месте после курения и гипертонии. Наш организм создан исторически и эволюционно для движения. Без активности сбиваются ритмы жизни и возникают болезни.Низкая физическая активность присутствует у большинства.Отсутствие необходимых движений обеспечивает развитие болезней, запускает более ранние и быстрые процессы старения.

Повышайте свою физическую активность любым доступным способом:

— делайте утреннюю зарядку;

— совершайте пешие или велопрогулки, заменяя езду на транспорте;

— выходите на 1-2 остановки раньше;

— откажитесь от лифта;

— старайтесь парковаться так, чтобы пройти лишние 100-200 метров;

— прерывайтесь на работе каждые 60 минут, чтобы встать и размяться;

— вместо телефонного звонка коллеге в соседний кабинет пройдитесь до него;

— часть обеденного перерыва выделяйте для прогулки;

— танцуйте дома во время выполнения бытовых дел;

— двигайтесь при просмотре телевизора и во время разговора по телефону;

— проводите любое ожидание активно;

— играйте во время прогулок с детьми, выгула собаки;

— выполняйте работу на даче или во дворе возле дома.

В ЦФО индекс приверженности к ЗОЖ равен 11,1%. В Смоленской области, по данным исследования STEPS 2019 года, он составлял 12,3%. В 2020 и 2021 годах показатели уменьшились до 9% и 7% соответственно.

Результаты исследования показали, что только 24% жителей региона активно проводят свое свободное время, 57% процентов опрошенных заметили, что их физическая активность на работе практически сведена к нулю.

Физическая активность снижает риски большинства заболеваний: артериальной гипертензии и атеросклероза, сахарного диабета и ожирения, остеопороза, некоторых форм рака и др. Она благотворна для психического здоровья, снижает уровень стресса, тревоги и депрессии, нормализует сон, улучшает кровоснабжение мозга, замедляет развитие болезни Альцгеймера и деменции, улучшает гормональный фон, возможности легких и укрепляет иммунитет. Движение помогает поддерживать нормальный вес тела, объем мышц и их силу, тренирует вестибулярный аппарат, что способствует снижению травматизма в старшем возрасте.

Людям от 16 до 65 лет рекомендуется не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности аэробного характера. Это составит по 20 минут в день 7 дней в неделю. Можно разделить ее на блоки — по 10 минут два раза в день. Преимущества по укреплению здоровья можно получить, если заниматься регулярно и постепенно повышать нагрузку до 300 и более минут в неделю.

Ежедневная норма физической активности:

1) 10 минут зарядки (утренней или офисной, производственной);

2) 3-4 раза в день по 6-8 упражнений для сохранения гибкости и подвижности позвоночника, особенно для людей офисной сидячей работы;

3) 30 минут непрерывной прогулки пешком со скоростью не менее 70 шагов в минуту (желательно перед сном);

4) 10 тысяч шагов в день.

Движение — это жизнь и радость! Любые телодвижения — это возможность для укрепления здоровья. Никогда не поздно увеличивать свою физическую активность. Возраст — не помеха! Будьте здоровы!