﻿Тема суверенного развития станет основной на ПМЭФ-2023





14-17 июня 2023 года состоится XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Повестка предстоящего форума традиционно насыщенна и содержательна, но основные события пройдут в кулуарах, где будут заключены новые соглашения, способствующие развитию экономики регионов.

В приветствии участникам форума президент РФ Владимир Путин отметил, что ВВП России по итогам нынешнего года может увеличиться на 1-2%, даже несмотря на замедление мировой экономики. При этом нашей стране, по словам президента, важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности.

«В этой связи считаю девиз нынешнего форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» — крайне важным и своевременным», — добавил он.

Россия — одна из стран мира, которая сохранила суверенитет, способность реализовывать свои национальные цели, проводить политику в соответствии с национальными интересами, не исключая взаимодействия с другими странами.

Важнейшая часть работы форума — стенды российских регионов. Они расскажут о красоте местной природы и инвестиционном потенциале, также дополнены переговорными комнатами и площадками для подписания соглашений. В одном из павильонов обустроена гостиная губернаторов, где главы регионов смогут обсудить общие проблемы.

Насколько важен для вашего региона Петербургский международный экономический форум? Что, на ваш взгляд, способствовало нивелированию воздействия западных санкций на Россию? Каким образом следует на региональном уровне использовать открывающие возможности для экономического развития? Какие проблемы ваш регион может решить в рамках тренда на технологический суверенитет страны?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Сейчас очевидно, что западные санкции не имели того разрушительного эффекта для российской экономики, как это ожидалось в первой половине прошлого года представителями стран Запада. Падение экономики в прошлом году оказалось существенно меньше, чем ожидали многие эксперта, а в этому году существенного падения экономики не ожидается — возможны либо незначительное падение экономики, либо выход на траекторию роста. Инфляция существенно ускорилась в первой половине прошлого года, однако в первой половине этого года снизилась до минимальных значений за долгое время. Правда, Центральному Банку следует вести аккуратну политику в области курсового регулирования и не допускать существенного падения курса рубля по отношению к курсам иностранных валют. Безработица не только не выросла, но и существенно снизилась, хотя в отдельных регионах она сохраняется на значительном уровне; там необходимо предусмотреть специальные меры для повышения уровня занятости, включая переобучение соискателей на более востребованные специальности. Курс рубля в целом стабилен, Банку России удалось избежать неконтролируемого обвала рубля весной прошлого года. Некоторую обеспокоенность может вызывать дефицит бюджета, но предлагаемые меры (windfall tax), изменение принципов взимания налогов с нефтегазового сектора должны удержать дефицит в приемлемых рамках. ПМЭФ подтвердил, что отсутствие примелькавшихся ранее участников из западных стран с лихвой компенсировалось присутствием участников из числа растущих стран Азии, Африки, Латинской Америки. Не приходится говорить ни о какой изоляции российской экономики. Даже министр иностранных дел Венгрии — страны-члена ЕС, Петер Сийярто принял участие в форуме. Уход западных компаний с российского рынка привёл лишь к переделу соответствующих сегментов рынка между российскими компаниями и компаниями из дружественных стран. Конечно, дефицит отдельных западных технологий может в ближайшие годы ощутится на российском рынке, но параллельный импорт вкупе с возрождением национальных отраслей производства должен покрыть значительную часть дефицита в высокотехнологичном сегменте. Некоторую обеспокоенность может вызывать дискуссия о приватизации важных предприятий для российского рынка — в любом случае, в условиях санкций без сильной государственной поддержки приватизированные компании могут столкнуться с проблемами. В целом ситуация в экономике выглядит достаточно стабильной, взаимодействие со странами, не входящими в перечень недружественных, только расширилось после усиления санкционного давления.

Смоленская область должна воспользоваться структурной трансформацией экономики для возрождения своего промышленного потенциала и развития сельского хозяйства, укрепления туристического потенциала. Администрация области смогла заключить в рамках форума инвестиционных соглашений на 9 миллиардов рублей, что можно считать позитивным результатом. В связи с тем, что бюджет региона ограничен, нужно избежать увеличения долговой нагрузки, делать ставку на привлечение частных инвестиций в перспективные секторы. Следует подумать о возрождении утраченных промышленных предприятий (завод холодильников и другие), увеличении заказов в сфере ВПК (расширение производства на авиационном заводе), дальнейшем расширении посевных площадей, развитии спорта (реконструкции стадиона «Спартак» и возрождении профессионального футбольного клуба в регионе). Нужно подумать, как расширить в этой связи кооперацию с Беларусью с точки зрения возможности экспорта продукции смоленских предприятий на белорусский рынок. Следует подумать о формировании в регионе туристического кластера в Демидовском районе (на базе нацпарка «Смоленское поозерье») и о расширении транспортной инфраструктуры в регионе (строительство третьего моста через Днепр в Смоленске, поддержка частного инвестора в развитии аэропорта «Смоленск-Южный»). Форумы вроде ПМЭФ могут послужить хорошим стимулом для реализации таких перспективных проектов на Смоленщине.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

В эти погожие тёплые летние дни в Северной столице нашей страны, проходит 26 петербургский международный форум и всё жители Смоленской области с нетерпением ждут положительных решений, которые позволят развивать внутренние возможности региона. На Смоленщине сейчас не так много предприятий и производств как было раньше, и очень хочется что б ранее приостановленные и закрытые фабрики и заводы заработали вновь на полную мощность.

У нашей страны и регионов в целом огромной научный, творческий и главное людской потенциал. Стоит направит все силы на реализацию этих возможностей предотвратив утечку мозгов и рабочих рук из региона, в более платежей способные края. Так что любые решения принятые на Питерском форуме будут иметь для Смоленской области только положительные результаты и уже сейчас с приходом к руководству регионом временно исполняющим обязанности губернатора Василия Анохина видны значительные изменения! Пожелаем смолянам поддерживать всё решения недавно назначенного руководителя и на предстоящих выборах в сентябре 2023 года, отдать голос за достойного и перспективного губернатора, который выведет наш регион на новый уровень!

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Для Смоленской области очень важным событием стал Петербургский международный экономический форум. Важность этого события для страны в целом и, в том числе, для развития экономики регионов понимают многие. Наш ВРИО губернатора Смоленской области Василий Николаевич Анохин принял для себя правильное решение участие в этом мероприятии и успешно. Уже заключены соглашения об экономическом взаимовыгодном сотрудничестве с другими регионами.

Президент Владимир Владимирович Путин уверен, что ВВП России увеличится до конца года и даст положительное развитие технологического и финансового суверенитета в будущем.