Нужно сделать шаг вперед

Ерёменко Александр Анатольевич

Руководитель регионального отделения Смоленского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»

Каждый мужчина – защитник своей Родины, который должен беречь мать, жену, детей и свою землю, как это делали наши деды и прадеды. Такое время пришло – нужно, несмотря ни на что, сделать шаг вперёд. К тому же на Смоленщине сейчас формируется подразделение «Кривичи», в него вступают наши земляки, смоляне, которые точно подставят плечо в нужный момент. В этом заключается главная привилегия службы в подразделении «Кривичи». Да и по контракту служить проще, ведь он заключается с Министерством Обороны, а это официальное лицо, которое гарантирует льготы, социальную помощь, выплаты различные. Региональные власти Смоленской области тоже принимают решения, необходимые для поддержки контрактников и их семей. Помощь идет очень серьезная, никому не отказывают. Я сам отслужил много лет в Вооруженных Силах РФ, у меня три сына сегодня там, и я, как никто другой, понимаю важность этой службы.