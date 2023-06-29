﻿Смоленская область получила порядка 110 миллионов на развитие молодежных центров





Смоленская область стала одним из 47 победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для молодых», регион получил субсидию в размере 109,7 миллионов рублей. Деньги будут направлены на строительство и благоустройство молодежных пространств в Смоленске и Ярцево.

Так, на выделенные средства в Смоленске на улице Ленина появится Областной молодежный центр «Пушкинский». Такое решение принял врио Губернатора Василий Анохин. Центр с коворкингом, творческими мастерскими и лекториями станет современной точкой притяжения для молодых смолян. На базе центра начнет работу медиа-центр, Клуб молодых семей, школы урбанистики, КВН.

Кроме этого, в планах – благоустроить уличное пространство, прилегающее к будущему объекту. А также отремонтировать Ярцевский молодежный центр, который является площадкой для различных клубных объединений, местного отделения РДДМ «Движение первых»», молодёжного совета, волонтёрского штаба #ЗаДело, муниципального штаба «Юнармия», Школы юного журналиста, подростково-молодёжного поискового отряда «Рядовой».

На полученные средства в Ярцевском молодежном центре специалисты проведут капитальный ремонт, заменят звуковое и световое оборудование, установят новую оргтехнику.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Чтобы наш регион процветал и развивался, нужно чтобы молодёжь оставалась жить на своей малой родине. Чтобы созидательными делами своими она приносила пользу и себе, и окружающим.

И сейчас руководство региона предпринимает максимум усилий для того, чтобы сделать Смоленщину привлекательной для молодых людей.

И целевые места в вузах, и повышенная стипендия, и возможность дальнейшего трудоустройства, и вопросы обеспечения жильём молодых специалистов — сейчас на первом плане.

А тут ещё одно приятное известие — наш регион стал победителем Всероссийского конкурса «Регион для молодых» и получил субсидию — свыше 100 миллионов рублей.

Жизнь ведь состоит не только из работы. Важную роль в ней занимает организация досуга, а для молодёжи это важно вдвойне.

Важно и простое человеческое общение со своими сверстниками, и возможность участвовать в тренингах, которые сейчас в молодёжной среде пользуются большим спросом, и возможность открыть в себе новые таланты, реализовать свой творческий потенциал.

Открытие молодёжного центра в Смоленске — очень своевременное и грамотное решение. Несомненно «Пушкинский» центр станет местом притяжения большого количества молодых людей.

А когда есть возможность учиться бесплатно, получить работу и жилье, когда есть место, где можно отдохнуть душой, разве захочется уезжать в поисках лучшей жизни! Смоленщина теперь — регион для молодых.

Марголина Ольга Павловна

Член Общественной палаты Смоленской области, журналист газеты «Рабочий путь», главный редактор газеты «Смоленские губернские ведомости»

Я много общаюсь с активной молодежью. Ребятам важно приносить пользу обществу, потому им необходимо появление такого центра. Тем более он расположится в самом центре Смоленска и будет максимально удобен и современен. Здесь ребята смогут ставить перед собой амбициозные задачи и выполнять их с большой энергией.

При этом, надо помнить, что есть и менее активные ребята. Вовлекать их в общественно полезную деятельность также поможет создание молодежных пространств, в том числе, молодежных центров в муниципалитетах.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Ежегодно 24 июня в России отмечается День молодежи. Бесспорно, именно молодежь в дальнейшем будет являться двигателем развития страны, именно подрастающее поколение в перспективе станет мотором роста отечественной экономики и политики. И вдвойне приятно, что власти обратились к проблемам молодого поколения, не только во время выборов и праздничных мероприятий, когда участие молодежи для «массовки» необходимо, а в период каникул, когда кипучая энергия требует приложения и выхода!!!

Сейчас важно внимание к подрастающему поколению, нужны действия способные вернут подростков с улицы, отвлечь от гаджетов, предоставить места, где можно собраться, обсудить наболевшие вопросы, реализовать задуманные проекты. Детские площадки, спортивнее комплексы, творческие мастерские, кинолектории – все это нужно для всестороннего здорового и полноценного развития молодёжи в регионе. Снова нужно вдохнуть жизнь в проекты что имели свое положительной развития – это и спортивные соревнования, «зарницы», КВН, клубы молодых семей и многое другое, в чем иметься огромный опыт у наших педагогов и наставников. Это должны быть не частные инициативы, которые реализуют многие тренеры, учителя и общественники. Это должна быть регулярная и систематическая политика по отношению к молодому поколению. Необходимо создать базу, где не только будет развиваться, реализовываться, накапливается опыт общения с подростками, нужно, что б в этих точках – юноши и девушки могли получить опору, поддержку, консультацию и заботы по всем наболевшим и интересующих их проблемах. Будем надеяться, что все задуманное, свершится и будет реализовано и наши чаянья и пожелания будут услышаны. И новое грядущее поколение будет жить в обновлённой, построенной для них стране, бережно относясь и передавая все эти материальные блага и ценности своим детям, создавая преемственность поколений!!!