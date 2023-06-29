﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики рака легких





Рак легких – один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Каждый год в мире диагностируется около 2,2 млн. случаев рака легкого, что составляет 11% от всех выявленных злокачественных новообразований. По данным мировой статистики он занимает второе место после рака молочной железы.

Рак легкого лидирует по распространенности у мужчин (16,3% от всех впервые диагностированных опухолей). Растет заболеваемость и смертность от рака легкого среди женщин. Предполагается связь роста с увеличением количества курящих женщин.

– Рак легкого – основная причина смерти среди всех видов рака. Ежегодно от этой болезни умирает около 1,8 млн. человек в мире. Это 17% от всех смертей, вызванных злокачественными заболеваниями среди обоих полов, – говорит врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. – В России в 2020 году от этого заболевания умерли 49 158 человек.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями по Смоленской области в 2022 году рак легкого занимал 3 место среди обоих полов, лидируя среди мужчин – 15,4% от общего числа онкобольных. В Смоленской области в 2022 году впервые поставлен диагноз: рак легкого у 297 мужчин и 75 женщин, из них у 206 человек заболевание выявлено на последней 4 стадии.

Больше всего случаев зарегистрировано в возрастной группе от 60 до 75 лет. На конец 2022 года всего с данным заболеванием под наблюдением находилось 800 человек.

– Курение табака – это причина до 90% случаев рака легкого в общемировой статистике (в том числе пассивное курение). В табачном дыме содержится минимум 69 веществ, достоверно вызывающих рак. У курильщиков в 22 раза выше вероятность заболеть раком легких.

Считается, что влияние так же оказывает регулярный контакт с канцерогенными веществами. Например, если человек имеет дело с асбестом, цементом, радиоактивным газом или вдыхает урановую руду, мышьяк, бериллий, кадмий, диоксид кремния, винилхлорид, соединения никеля, соединения хрома, горчичный газ и хлорметиловый эфир, это может повлиять на риск развития рака легкого, — обращает внимание врач.

Факторы риска развития рака легкого:

— курение и употребление алкоголя;

— избыточная масса тела или ожирение;

— нездоровое питание с низким уровнем потребления фруктов и овощей;

— малоподвижный образ жизни;

— загрязнение воздуха в городах.

С 2019 года граждане от 40 лет могут проходить ежегодно профилактическое обследование в рамках диспансеризации, включающее скрининг на самые распространенные онкологические заболевания. Все люди, старше 18 лет раз в два года проходят флюорографию или рентгенографию легких.

Сегодня в арсенале врачей есть все современные технологии для терапии онкологических заболеваний, растет ранняя выявляемость и, соответственно, выживаемость.

В настоящее время рак не приговор: это болезнь, с которой можно справиться, которую умеют лечить.