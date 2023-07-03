В Смоленске прошел II Форум общественного наблюдения «Слагаемые гласности»

Организаторами Форума выступили Общественная палата Смоленской области и общественный региональный штаб по наблюдению за выборами.

В работе форума приняли участие председатель Общественной палаты региона Денис Пестунов, уполномоченный по правам человека в Смоленской области Александр Капустин, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии Общественной палаты Смоленской области по информационной политике и взаимодействию со СМИ, председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Марина Проскурнина, студенты смоленских вузов и общественные наблюдатели. Самые активные из них стали участниками церемонии награждения и получили благодарности за свою деятельность от Общественной палаты РФ.

Почетным гостем мероприятия стал Владимир Павлович Журавлев – член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием.



«Общественное наблюдение – неотъемлемая часть избирательного процесса, — уверен Владимир Журавлев. — Общественные наблюдатели контролируют законность избирательного процесса, я вижу заинтересованность этих людей, которые относятся к процессу наблюдения с большой ответственностью, и даже с удовольствием… И это очень важно, чтобы в обществе было понимание процесса выборов в целом и уверенность в законности выбранных органов власти. Я вижу воочию, что в Смоленской области общественное наблюдение развито очень сильно, этим предметно занимается Общественная палата региона, подключаются эксперты. В будущем, на мой взгляд, общественное наблюдение будет расти в сторону повышения качества подготовки общественных наблюдателей, и, скорее всего, общественное наблюдение будет распространено с процесса голосования на весь процесс выборов».

По видеосвязи с участниками форума пообщался Александр Семенович Брод – член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации некоммерческих организаций «Независимый общественный мониторинг».

Как подчеркнул Александр Семенович, мониторинг избирательного процесса должен начинаться со дня объявления избирательной кампании. «За соблюдением закона важно следить на всех этапах избирательных кампаний. Нередки случаи недобросовестного поведения кандидатов и партий, бывают и недочёты в работе со стороны избирательных комиссий. Экспертам необходимо своевременно анализировать ситуации: посещать заседания комиссий, проводить мониторинг интернет-ресурсов и агитационных материалов», — отметил Александр Брод. Председатель НОМ отметил хорошую подготовку экспертов региона и активность при проведении мониторинга выборов, в том числе и местного уровня, умение электоральных экспертов наладить рабочее взаимодействие с журналистским сообществом и блогерами.

По словам члена Общественной палаты РФ, Общественной палаты региона, председателя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Марины Проскурниной, в ближайшее время в Смоленской области стартует обучение общественных наблюдателей, которое будет проходить в том числе в форме межрайонных семинаров. Всего предстоит подготовить более 1200 наблюдателей. Все они получат сертификаты о прошедшем обучении. «Три принципа общественного наблюдения остаются незыблемыми, и ими будут руководствоваться наши наблюдатели и в ходе наблюдения на предстоящих в регионе выборах. Это объективность, непредвзятость и беспристрастность. Еще одна задача, как и в прежние кампании, будет стоять перед ними — нужно будет не просто находиться на участках и наблюдать за ходом голосования, но и информировать граждан о том, что там происходит – это станет возможно благодаря выстраиванию конструктивного взаимодействия со СМИ региона», — подчеркнула Марина Проскурнина.