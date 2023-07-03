﻿Смоленская АЭС: в 14-ый раз слет «Отечество» собрал юных патриотов в атомграде Десногорске





Военно-патриотический слёт «Отечество» объединил почти сотню подростков из Десногорска, Удомли, Нововоронежа, Соснового Бора, Волгодонска, Рославля, Смоленска, Смоленской области и Республики Беларусь. По доброй традиции местом дислокации стал палаточный городок на живописной поляне вблизи леса. Мероприятие провели организация молодых атомщиков совместно с поисковым отрядом «Обелиск» при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС.

Приветствуя участников слета, заместитель директора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий и председатель профсоюза станции Игорь Хомяков пожелали им успешно освоить азы военной подготовки, научиться ответственности и дисциплине, чтобы стать настоящими защитниками Родины.

В условиях, максимально приближенных к армейским, ребята несли дежурство в наряде, заступали в караул. Под руководством опытных инструкторов и наставников изучали историю Отечества, проходили начальную военную подготовку и курс выживания, учились преодолевать полосу препятствий, знакомились с азами туризма, ведения поисково-разведывательной работы, оказывать первую медицинскую помощь.

«Желающих попасть на слет «Отечество» было много, пришлось даже проводить специальный отбор, — рассказал руководитель отряда из Волгодонска Андрей Ливенцев. — Мы стараемся менять состав команд каждый год, чтобы охватить побольше детей. Слет — очень полезное мероприятие с точки зрения начальной военной подготовки парней к службе, да и девушкам пригодятся полученные здесь знания и навыки, если они планируют связать свою жизнь с армией или медициной».

В преддверии Дня памяти и скорби в лагере зажгли Свечу памяти и поделились семейными воспоминаниями о героических прадедах, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие из ребят высказывали мнение о том, что очень важно знать и сохранять историю Родины, чтобы никто в будущем не смог перекроить ее на свой лад.

«Мне всегда была интересна тема Великой Отечественной войны, потому что мой прапрадед Иван Яковлевич Капустин участвовал в Днепровской воздушно-десантной операции. Он попал в «вяземский котел», дважды бежал из фашистского плена, участвовал в штурме Кенигсберга. Прошел всю войну. Он настоящий патриот, горжусь им, для меня он — пример», — рассказал Иван Петраков из Смоленска.

За время, проведенное в лагере, ребята многому научились, большинство из них показали отличные спортивные результаты в состязаниях, в отдельных номинациях удостоились кубков и дипломов. В общекомандном зачете по результатам прохождения «полосы мужества» 1 место заняла команда из Удомли, 2 место — команда из Волгодонска, 3 место — команда Рославля.

На закрытии слета слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто помогал подросткам жить в полевых условиях, обустраивал быт, вкусно кормил, учил навыкам военного дела, нес ответственность за их здоровье.

«Команда Беларуси всегда с радостью приезжает на слет «Отечество», дети получают незабываемые эмоции и впечатления, приобретают много новых друзей, — отметила руководитель команды из города Чаусы Леся Сулыма-Якушева. — Огромное спасибо организаторам за то, что они приложили столько сил и души в то, чтобы это замечательное мероприятие прошло на таком высоком уровне».

Справочно:

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Крупнейшие корпорации, такие как «Росатом», уделяют большое внимание работе с подрастающим поколением, которые в скором времени могут стать их работниками. Предприятия атомной отрасли, в том числе и Смоленская АЭС, прилагают значительные усилия для ранней профориентации и подготовки кадров, реализации различных социальных проектов, направленных на патриотическое воспитание и раскрытие потенциала молодежи.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС