О том, что было, не забудем

Редакция нашей газеты продолжает воплощать в жизнь проект «В августе 43-го», получивший грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Проект призван восполнить знания сафоновцев об освобождении нашего края от немецко-фашистских захватчиков. Особенную актуальность проблема сохранения исторической памяти и подъема патриотизма приобрела в наши дни.

В этом году редакция газеты разработала проект, посвященный освобождению Сафоновского района от немецких фашистов. В рамках этого проекта состоялась акция «Письмо на фронт». В ней приняли участие более ста школьников и студентов. В музее поискового отряда «Боевое братство» прошли экскурсии для учащихся профессиональных образовательных учреждений. Также редакция газеты проводит районный конкурс «Это надо живым», активные участники которого – поэты, художники, фото и видеоператоры.

В историко-краеведческом музее состоялись тематические встречи со школьниками и студентами города, посвященные 80-летию освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков. В музейных уроках приняли участие учащиеся школ № 1, 4, гимназии, а также студенты Сафоновского филиала СмолАПО.

Научный сотрудник музея Ирина Крылова рассказала ребятам о жизни и боевом пути генерал – майора Александра Вольхина, под командованием которого 251-я стрелковая дивизия освободила Сафоновский район.

Говоря о страшных событиях того времени, Ирина Петровна отметила, что фашистское вторжение разрушило поселок Сафоново практически полностью, в руины превратились ближайшие села и деревни.

– Гитлеровцы уничтожили большинство сельских храмов и замечательных усадебных комплексов, – отметила Ирина Крылова, – Надо сказать, что за годы оккупации фашисты расстреляли около 1200 человек, 5 тысяч человек было угнано в Германию. А за зиму 1941-42 гг. от голода и холода погибло 1700 человек.

Враг вгрызался в каждую пядь земли. Но в августе 1943-го года 251-я стрелковая дивизия под командованием генерала Вольхина освободила поселок Сафоново и станцию Дорогобуж.

Каждая встреча, проходившая в музее, заканчивалась живым диалогом с учащимися. Ребята задавали научному сотруднику вопросы, обсуждали подробности освобождения родной земли, рассматривали музейные экспонаты.

– Особенно интересно было узнать о непростой судьбе генерала Вольхина, – поделилась своими впечатлениями учащаяся школы № 1 Полина Дрейман, – Многие факты об освобождении нашего района я услышала впервые. Могу сказать, непросто было слушать об испытаниях, которые пришлось пережить сафоновцам в годы войны. Но мы обязаны это знать и помнить, кто освободил Сафоновскую землю от врага.

Сегодня сотрудники музея бережно хранят китель и фуражку Александра Вольхина, подаренные родственниками знаменитого генерала. Стоит отметить, что родные Александра Алексеевича несколько лет назад приезжали в наш город из далекого Воронежа, чтобы почтить память освободителя Сафоновской земли. Также ребята узнали немало интересных фактов об истории нашего края, о подвигах солдат и офицеров, взрослых и детей. Ведь борьба с фашистами объединила всех граждан нашей страны, мужественно защищавших свою Родину.

Именем генерала Александра Вольхина в нашем городе назван отряд юнармейцев школы № 9. Ребята с большим уважением относятся к истории родного края и чтут память освободителя Сафоновской земли.

Главный редактор «Сафоновской правды» Марина Хотулева, говоря о значимости проекта, отметила, что с помощью активных методов работы в этом направлении сотрудники редакции стремятся сохранить память о тех, кто освобождал нашу землю от врага:

– Самоотверженность, мужество и настоящий патриотизм наших земляков в годы Великой отечественной войны очевидны и искажению не подлежат. Хочется верить, что мероприятия, проходившие в рамках проекта, особенно ценны для молодого поколения. Ведь память, почитание и уважение, передаваемые из поколения в поколение, – это наша благодарность тем, кто ценой собственной жизни защищал мирное небо над головой.

Ирина ВЕНЕДИКТОВА