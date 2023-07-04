Поддержка региона вызывает особые чувства

Яковенко Александр Иванович

Председатель Совета Смоленской региональной общественной организации «Морское собрание»

Я считаю, что мы столкнулись с ситуацией, когда необходимо защищать нашу Родину в трудную минуту. Россия-матушка имеет среди своих граждан много патриотов, которые заботятся о своей стране и любят. Они готовы любой ценой защищать её, а служба по контракту этому способствует. Сейчас очень серьезные деньги выдаются – это хорошее подспорье, чтобы встать на защиту своего Отечества. Региональная поддержка очень важна для смолян, ведь малая родина для человека значима, поэтому поддержка региона вызывает особые чувства. Наши власти стараются обеспечить воинов достойным денежным вознаграждением, это хорошо, но не самое главное. Главный мотив для наших ребят – это желание избавить свою землю от всякой нечести.