Семья военных под защитой государства

Суворов Александр Александрович



Председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Смоленской области



Многие ребята понимают важность текущих политических событий в нашей стране, поэтому и поступают на контрактную службу. У кого-то, может быть, материальный интерес, но больше влияет патриотизм, денежный вопрос второстепенен на мой взгляд. Если бы я был моложе, здоровье имел покрепче, то я обязательно был бы в рядах наших защитников вместе с моими друзьями-сослуживцами. Зато мой сын сейчас защищает наши рубежи. Важно, что семья остается под защитой государства, тылы прикрыты, надёжны, поэтому можно спокойно выполнять свой долг, зная, что государство позаботится о близких. Мужество, дух патриотизма, физическая подготовка, духовная сила – это все я могу сказать о наших бойцах.