﻿Роль консолидации общества в стабилизации обстановки в России





Консолидация всего общества сыграла огромную, определяющую роль в стабилизации обстановки. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, обращаясь к военным и правоохранительным органам, останавливавшим вооруженный мятеж.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними», — сказал глава государства.

Путин отметил, что твердую позицию по поддержке конституционного порядка заняли общественность, партии, религиозные организации. Он констатировал, что решающую роль в остановке мятежа сыграли патриотический настрой россиян, консолидация всего общества РФ: «Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал».

Ультраэмоциональные оценки последних событий псевдоспециалистами не имеют отношения к реальности, общество, политические силы и военные показали сплоченность вокруг президента.

Уровень консолидации общества, политических партий, военных, наших бойцов, гражданских, религиозных деятелей, верующих и так далее вокруг президента очень высокий. Эти события именно продемонстрировали, насколько консолидировано общество вокруг президента.

Какую позицию по поддержке конституционного порядка заняла общественность вашего региона? Можно ли говорить о росте сплочения общества и гражданской солидарности на фоне вооруженного мятежа? Что необходимо предпринять для того, чтобы такие события не могли повториться? Какие меры могут способствовать повышению патриотического настроя и консолидации общества?

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Все чаще и чаще задумываюсь над значением фразы: в единстве наша сила. Эта фраза на все времена. Только единый народ способен противостоять всем угрозам, как внутренним, так и внешним.

И события, которые происходили в нашей стране 24 июня, еще раз это подтвердили. Зарвавшемуся от осознания собственной значимости и исключительности человеку не удалось расколоть народ на две части, не удалась попытка вооруженного мятежа.

Решающую роль в остановке мятежа сыграли настоящие, а не «псевдопатриоты».

Сущность человеческая только в моменты серьезных испытаний проявляется. Тогда и становится понятно, что представляет из себя человек.

Вспомните, сколько уехало из страны людей, которые до этого в любви к родине клялись. Но деньги оказались сильнее этой самой любви. Время – суровый судья, оно все расставит по местам.

Русские снова показали всему миру – в единстве наша сила. Искренная вера в своего Президента и консолидация общества вокруг него сейчас очень высоки.

24 июня в СМИ Смоленской области лидеры общественного мнения высказывали свое мнение относительно всего происходящего. Итог всех высказываний один – мы верим Президенту, мы едины, мы не дадим разорвать наше общество на части.

Мы поддерживаем наших ребят, находящихся в зоне СВО. Наше дело правое. Мы победим.

Россия никогда не будет идти ни у кого на поводу. У нас свой путь. С нами Бог. Он нас хранит.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

События минувших выходных показали, что общество в целом консолидировано вокруг президента. Все ключевые партии выразили президенту поддержку в непростой момент. О поддержке власти объявила и церковь, президента поддержали известные парламентарии, губернаторы, общественники. Губернатор Смоленской области в момент мятежа занял чёткую позицию поддержки президента, многие общественные деятели области заняли аналогичную позицию. Конечно, стоит отметить, что в период активности мятежников не зафиксировано случаев перехода на их сторону каких-либо воинских подразделений или силовых структур. Полагаю, что очень большую роль в урегулировании ситуации сыграл Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, который сумел в ходе общения с Пригожиным убедить его сложить оружие, прекратить движение воинских колонн, разблокировать военный штаб в Ростове-на-Дону. В обмен Пригожину было разрешено уйти в Беларусь, а «вагнеровцев» освободили от преследования. Политическое решение, предложенное Лукашенко, позволило избежать большого кровопролития и уберечь Россию от гражданской войны. В целом следует отметить, что «вагнеровцы» не проявляли чрезмерной агрессии по отношению к населению и военным в ходе мятежа, они скорее механически исполняли указания Пригожина, однако не следует забывать о жертвах среди лётного состава в ходе противодействия мятежу. Мятеж заставляет задуматься о роли частных военных кампаний. С одной стороны, они могут эффективно выполнять нетривиальные задачи, в том числе далеко за пределами своей страны, с успехом проявлять себя на поле боя, в охране объектов, для решения политико-экономических задач страны за её рубежами. С другой стороны, практика показала, что отсутствие их интегрированности в структуру регулярных вооружённых сил ведёт к тому, что фактически они опираются на неформальную лояльность руководителя частной военной компании политическому руководству. Отсутствие правового регулирования их деятельности ведёт к непрозрачности их деятельности (в том числе финансовой составляющей), нарушению принципов дисциплины и иерархической подчинённости, что создаёт риски выхода из-под контроля таких структур и их участия в попытке смены власти неконституционным путём, в том числе в стране их происхождения. Поэтому существование таких структур и их эффективность не могут быть обеспечены без надлежащего правового регулирования, финансовой прозрачности, подконтрольности официальным властям. Интересно посмотреть, будет ли «Вагнер» функционировать в Беларуси — не исключено, что структуры Пригожина могут там выступать в качестве определённого сдерживающего фактора против внешних западных сил, которые в таком случае вряд ли будут предпринимать попытки противодействия Лукашенко силовым путём.