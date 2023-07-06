Кто, если не мы?

Курышкин Виктор Леонидович

Председатель Совета Смоленского регионального отделения Общественной организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России



Я участник боевых действий, неоднократно бывал в горячих точках. Кто будет защищать наши семьи, нашу землю, нашу страну, если не мы? Во все времена молодые люди шли защищать свою Родину. И сегодня с этой целью многие идут на военную службу по контракту! Я считаю, что мужчина должен принимать самое активное участие, а не занимать позицию и выжидать, кто победит. Он должен бороться, чтобы говорить на своём языке и сохранить народную культуру. Мне уже восьмой десяток, но если очередь дойдёт до меня, то я даже и раздумывать не буду, сделаю всё, что в моих силах.