﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения иммунной системы

Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения иммунной системы

О силе иммунитета можно судить по тому, в легкой или тяжелой форме протекает болезнь, за какое время организм справился с ней, есть ли осложнения. Как правило, люди со слабым иммунитетом болеют чаще и тяжелее.

Условно выделяют два типа иммунитета:

Врожденный иммунитет есть у человека с рождения. Его механизмы немедленно реагируют на угрозу извне, но на все патогены одинаково.

И приобретенный (адаптивный) иммунитет. Он вырабатывается позднее и при первой встрече с возбудителями заболеваний «запоминает» патоген и алгоритм действия на случай повторной угрозы. Но на это требуется время – обычно 2-3 недели. Благодаря этому механизму «запоминания» обеспечивается быстрое реагирование при повторной встрече с конкретным патогеном и его быстрая ликвидация.

– Для «измерения» иммунитета по «науке» сегодня широко используется иммунограмма. Она позволяет оценить наличие основных составляющих иммунной системы и их состояние, – говорит врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяна Чемова. – Взрослому без серьезной патологии специально тестировать иммунитет не надо. Обычно в иммунограмме нуждаются люди, страдающие длительными частыми простудами, хроническими инфекциями пищеварительного или респираторного тракта, аллергией, злокачественными опухолями, аутоиммунными заболеваниями. Тогда результаты иммунограммы помогут специалисту уточнить диагноз и оптимизировать схему лечения.

Чтобы иммунитет мог правильно работать, врач не рекомендует вмешиваться в его работу. Не пытайтесь искусственно его стимулировать – это небезопасно.

Факторы, негативно влияющие на иммунитет:

— стресс;

— нарушения сна (доказано, что люди, которые спят до 6 часов в день, болеют в 5 раз чаще, тех, кто спит по 7-8 часов);

— неправильное питание;

— малоподвижный образ жизни;

— вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики).

Условие, при котором иммунной системе будет комфортно выполнять свою функцию – соблюдение принципов здорового образа жизни. Рациональное питание, закаливание, проведение профилактических прививок и диспансерных осмотров в срок, достаточный сон, отказ от вредных привычек, достаточный уровень физической активности, контроль над стрессом – залог здоровой иммунной системы.