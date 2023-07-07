Мужчина – это защитник

Зайцев Петр Дмитриевич

Председатель Смоленской городской общественной военно-патриотической организации «СОЮЗ ГОРОДОВ ГЕРОЕВ»

Каждый мужчина должен пройти службу в Вооруженных силах РФ, ведь это, в первую очередь, защита нашего Отечества. В службе по контракту имеются определённые льготы и условия, которые важны для бойцов, дают им и их семье определенные гарантии. Я знаю очень много парней, которые пошли служить по контракту. Это очень толковые люди, которые уже имеют военный опыт и готовы теперь защищать свою страну. Они чётко понимают значимость этой службы для страны. Я за то, чтобы контрактная служба развивалась и была в почёте!