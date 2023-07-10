Это надо живым

Посмотрите, какие замечательные рисунки прислали нам из детского сада № 20 «Светлячок» в рамках проекта»В августе 43-го», разработанного газетой «Сафоновская правда» к 80-летию освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков и получившего грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Приглашаем всех присоединиться к конкурсу «Это надо живым». Положение о конкурсе можно посмотреть по QR-коду.