﻿Смоленские атомщики вошли в число лучших работников Росатома по итогам 2022 года





4 июля в Большом концентром зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге состоялась Х юбилейная церемония награждения финалистов программы «Человек года Росатома — 2022». Лучших специалистов отрасли – победителей конкурса наградили руководители госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом».Две награды отраслевой программы признания заслуженно получили смоленские атомщики.

«Наши люди – это главная ценность Смоленской атомной станции. Победители отраслевого конкурса «Человек года Росатома» в очередной раз подтвердили, что в коллективе смоленских атомщиков трудятся высокие профессионалы своего дела, которые на своих рабочих местах не просто хорошо выполняют свою работу, а постоянно стремятся к совершенствованию, движению вперед, — отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. — От всей души поздравляю наших коллег с заслуженной наградой. Желаю покорения новых профессиональных вершин».

Мастер реакторного цеха Евгений Сотников занял первое место конкурса в дивизиональной номинации «Мастер». Атомный «Оскар» ему вручил генеральный директор Концерна Росэнергоатом Александр Шутиков.

Среди достижений победителя успешное руководство модернизацией оборудования и систем разгрузочно-загрузочных машин, предназначенных для перегрузки ядерного топлива и дополнительных поглотителей, в том числе кобальтовых. Эти работы чрезвычайно важны для безопасности, выполнения государственного плана по производству электроэнергии и отраслевой задачи по наработке изотопа кобальта-60. Также Евгений выступает в роли наставника, принимает активное участие в модернизациях, чемпионатах профмастерства и защищает честь Смоленской АЭС на спортивной арене.

«Я ценю и люблю свою работу и всегда подхожу к ней с огромной ответственностью. Обладая достаточно большим стажем и опытом, решил заявить о себе в отраслевой программе признания «Человек года Росатома». Заявку подавал несколько раз. Когда мне сказали, что по итогам 2022 года я прошел в финал — не мог поверить, — поделился впечатлениями Евгений Сотников. — Очень обрадовался. А когда объявили, что занял 1 место и получил атомного «Оскара», почувствовал себя самым счастливым человеком. Эмоции не передать словами! Очень благодарен руководству отрасли за признание заслуг, большое спасибо за поддержку руководству реакторного цеха и Смоленской атомной станции».

Заместитель начальника управления информации и общественных связей Смоленской атомной станции Татьяна Евсюкова стала обладательницей второго места в общекорпоративной номинации «Управление массовыми и внутренними коммуникациями». Эта категория считается особо сложной, ведь, чтобы попасть в финал, ее участникам нужно написать проект и представить его на трех этапах: заявочный и два этапа защиты проекта. Первая защита проходит на уровне дивизиона, где соревнуются между собой за звание лучшего проекты всех атомных станций и предприятий электроэнергетического дивизиона. На следующий этап — защиту на уровне отрасли — проходит только один, лучший по мнению жюри, проект. Здесь определяется тройка сильнейших среди всего Росатома, которая и становится победителями и призерами отраслевой программы признания.

Проект с говорящим названием «Пристегнитесь, взлетаем», который Татьяна представляла на отраслевом конкурсе, рассказывает о высоких достижениях подразделения в сфере коммуникаций за прошедший год. Благодаря реализуемому комплексу мероприятий итоговые показатели работы со СМИ стали лучшими за последние 5 лет. Это стало возможным благодаря новаторскому подходу и сплоченной работе команды коллектива.

«2 место в нашей номинации — это высокая оценка деятельности всего коллектива управления информации и общественных связей Смоленской АЭС, — отметила Татьяна Евсюкова. — Эта награда — важный этап в нашей работе, которая подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Еще полгода назад выход в финал казался недостижимым. Но, как сказал Сергей Кириенко, не уменьшайте смелости своей мечты! Порой, чтобы мечты исполнялись, достаточно просто подать заявку на конкурс».

Справочно:

Отраслевая программа признания «Человек года Росатома» существует с 2013 года. Конкурс включает более 60 индивидуальных и командных номинаций. Критериями отбора являются значимые результаты работы, нестандартные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей Росатома и профессиональные качества кандидатов. В этом году новый рекорд — было подано более 3500 заявок. Всего за девять лет для участия в программе было подано более 20 тысяч заявок.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС