Десногорская школьница стала обладательницей главной награды детского форума проекта «Территория успеха: в объятиях природы»

Завершил свою работу творческий детский форум для юных фотографов из атомных городов – победителей проекта «Территория успеха: в объятиях природы». В этом году в форуме приняла участие выпускница школы №3 города-спутника Смоленской АЭС Арина Мясоед. Вместе с другими победителями проекта она отправилась на Алтай.

«Я счастливчик-мне удалось попасть на форум дважды! — поделилась участница форума Арина Мясоед. — Первый — в 2021 году, тогда я побывала в Белоруссии. С тех пор я мечтала вернуться на форум и для этого два года активно занималась фотографией».

В течение десяти дней профессиональные фотографы-наставники проводили для участников форума из России, Белоруссии и Венгрии лекции, мастер-классы, практические занятия по фотосъёмке. Для ребят были организованы пленэры в окрестностях Телецкого озера и долинах горных рек. На них участникам удалось отработать различные жанры фотосъемки: пейзаж, портрет, репортаж и макросъёмка.

Помимо образовательной части, ребята знакомились с разнообразием российской природы. На них были организованы экскурсии в Тавдинские пещеры, посетили этнографическую деревню, Алтайский государственный природный заповедник, Черемшанский водопад, увидели место слияния легендарных сибирских рек Катуни и Чуи.

Во время всего форума участники создавали фотошедевры, а наставники ребят, фотографы Ростислав Машин, Александр Иванов, Дмитрий Голубев, Дмитрий Гаврилов и Акош Бодайки отбирали лучшие кадры, чтобы определить победителей внутреннего конкурса форума в семи номинациях. Юная фотограф из Десногорска Арина Мясоед была удостоена второго места в номинациях «Живая природа» и «АРТ». Первое место Арина получила за работы в номинациях «Пейзаж» и «Растения и грибы». Также она стала обладательницей высшей награды форума- Гран-при.

«Я бесконечно счастлива и благодарна за такую высокую оценку моих работ! — рассказала Арина Мясоед. — Так же хочу поблагодарить организаторов форума за возможность познакомиться с Владимиром Яковлевичем Медведевым — это человек, на которого стоит равняться! Теперь его фотография, с теплыми пожеланиями, греет мою душу! Спасибо всем кураторам и организаторам форума, фотографам, участникам и нашему прекрасному доктору! Советую всем участвовать в конкурсах фонда, побеждать и ездить на форумы, потому что в каждый проект Фонда АТР АЭС — источник впечатлений, вдохновения и знаний».

Для справки:

Творческий проект «Территория успеха: в объятиях природы» реализуется при поддержке Росатома, Концерна «Росэнергоатом», Союза фотохудожников России, Фонда «АТР АЭС», Общественной организации по контролю, информации и региональному развитию Венгрии (TEIT), венгерской АЭС «Пакш», администраций муниципальных образований расположения предприятий Росатома и зарубежных городов-побратимов из Венгрии, Беларуси и Абхазии.

Создание возможностей для обучения молодёжи является одним из ключевых приоритетов государства. Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала подрастающего поколения. Предприятия и организации также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками, создаются специализированные образовательные программы для подготовки молодых кадров.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС