Муниципалитеты с низким бюджетом защитят от штрафов за «невыполнимые» предписания

Сергей Неверов рассказал об итогах правчаса в Госдуме

Ситуацию будут менять в сторону предупреждений и поиска решений, а не штрафования, разъяснил депутат от Смоленской области

По словам вице-спикера Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»), сейчас без обращений и вопросов по этой теме не обходится практически ни одна встреча в регионе.

«Тему вала предписаний и штрафов поднимают директора школ, заведующие детскими садами, главы поселений. Поводов может быть множество, только в большинстве случаев требования бывают невыполнимы из-за того, что денег у бюджетного учреждения или муниципалитета просто на это нет. Контрольно-надзорные органы выполняют свою работу, и никто не спорит, что дороги, детские площадки, мосты, ограждения должны быть в нормальном состоянии. Но есть бюджетная реальность», — рассказал Неверов.

Этот вопрос был поднят сегодня на Правительственном часе перед зампредом Правительства Дмитрием Григоренко. Он согласился, ситуацию нужно менять. Как минимум она должна со штрафов сместиться в сторону предупреждений и поиска решений.

Еще один вариант решения, когда у «нарушителя» попросту нет средств – предъявлять претензии не к муниципалитету, а вышестоящим органам и ведомствам.

«Важно дать возможность муниципалитетам с низкой бюджетной обеспеченностью развиваться, а не загонять их и далее в угол, когда при постоянных проверках и санкциях (вплоть до уголовных дел) и небольших зарплатах на муниципальном уровне просто возникает кадровый голод», — отметил Сергей Неверов.

Вице-спикер Госдумы считает, что эту тему необходимо тщательно проработать с Правительством, регионами и отдельными ведомствами. Результаты этой работы найдут отражение в постановлении Думы по итогам Правительственного часа.