﻿В Смоленской областной клинической больнице впервые провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции





Врачи успешно восстановили кровоток в тромбированном сегменте сосуда.



Пациентке — 50 лет, она поступила в больницу с признаками нарушения мозгового кровообращения. С помощью компьютерной томографии выявили тромбоз сегмента левой внутренней сонной артерии, который требовал оперативного вмешательства врачей.



Рентгенхирурги Смоленска успешно провели операцию внутрисосудистой тромбэкстракции, и сейчас у пациентки улучшилась речь и восстановились движения конечностей. Ей назначили курс реабилитационной терапии на базе областной больницы.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Сфера здравоохранения имеет важное значение для социально-экономического развития регионов, она является одним из факторов уровня и качества жизни населения.

За последние несколько лет на создание и развитие медучреждений в регионах было направлено более 200 миллиардов рублей

Кстати, по итогам 2022 года Смоленская область вошла в десятку регионов со 100% выполнением национального проекта «Здравоохранение».

В текущем году с учетом дополнительных средств из федерального бюджета наш регион получит более 480 млн рублей на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Но не только модернизации первичного звена уделяет внимание руководство области. Согласно плану развития медицинской сферы в Смоленской области появятся поликлиники и новый онкодиспансер, к строительству запланированы три ФАПа (сейчас их в регионе 434), в планах также — капремонт 13 организаций здравоохранения.

Совсем недавно стало известно, что в Смоленской областной клинической больнице впервые провели сложнейшую операцию

Врачи восстановили кровоток в тромбированном сегменте сосуда. Теперь в регионе подобные операции будут проводиться на регулярной основе.

Конечно, подобные операции существенно повышают шансы пациентов на сохранение всех функций организма, на нормальную жизнь в дальнейшем.

В медицине каждая минута иногда бывает на счету. И такие операции позволят помочь ещё большему количеству людей.

Что в конечном итоге нам всем нужно? Работа, достойная зарплата, собственное жилье и возможность получать качественную медицинскую помощь. И такая помощь в приоритете в регионе.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Медицина — ключевая сфера жизнедеятельности общества. Отлично, что смоленские врачи способны на достойном уровне проводить такие сложнейшие операции. Государство должно сделать всё, чтобы оплачивать труд медицинских работников на достойном уровне, обеспечивать приобретение современного оборудования для медицинских учреждений, а также постоянно организовывать повышение квалификации для медицинских работников, с тем чтобы они могли применять в своей работе новейшие знания и наработки. Как следствие, благодаря непростой работе врачей есть возможность с использованием новейших методов лечения спасать жизни и существенно увеличить общую продолжительность жизни граждан. Отлично, что такие операции теперь есть возможность проводить и в Смоленске, а не только в столичных клиниках.