Защитим Родину

В Смоленской области, как и по всей стране, продолжается отбор кандидатов на военную службу по контракту. С призывом к смолянам вступать в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации обратился председатель Смоленской городской общественной организации «Ветераны ракетных войск стратегического назначения» Борис Дмитриевич Миронов.

«На нашу Родину напали фашисты, нацисты, гибнут наши люди, наши города. Сейчас по всей стране идут призывы принять участие в спецоперации для защиты нашей Родины. Я призываю мужское население Смоленской области, имеющее необходимые для этого возможности, поступать на контрактную службу и с оружием в руках защищать честь, свободу и независимость нашей Родины!»