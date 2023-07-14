Работа Родину защищать

Селедцов Клим Юрьевич исполняющий должность начальника пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Смоленск

«Сегодня все больше и больше смолян решают связать свою жизнь с армией, для многих служба по контракту становится профессиональной работой по защите Отечества. Это говорит о том, что у наших земляков подъем патриотического духа. Бывают случаи, когда люди просят направить их в определенную воинскую часть, в том числе, где уже находятся их близкие или товарищи, чтобы плечом к плечу противостоять врагу. Конечно же, все эти моменты мы обговариваем с кандидатами и достигаем определенного компромисса.

Также важно отметить, когда человек становится военнослужащим, а это происходит после подписания контракта, у него сразу же появляется довольно много привилегий и льгот. Это и полное обеспечение всеми видами довольствия: продовольственное, медицинское, денежное, вещевое, предоставление жилья. Также предусмотрены различные социальные гарантии. Но для тех, кто в зоне СВО, преференций значительно больше».