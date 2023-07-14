﻿Смоленская область присоединилась к Неделе, направленной на снижение смертности от внешних причин





Каждый из нас наверняка хочет жить долго, счастливо и при этом не болеть. Однако число россиян, ведущих здоровый образ жизни, по данным Росстата, с 2019-го по 2022 год снизилась с 12% до 7,2%, а в Смоленской области – с 11,3% до 2,8%!

С начала 2023 года смертность от внешних причин — несчастных случаев, ДТП, самоубийств, убийств и т.д. — в нашем регионе продолжает расти (плюс 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Уже зарегистрировано 474 случая.

Причем именно алкоголь продолжает оставаться ведущим фактором риска, влияющим на показатели смертности: он убивает как самого употребляющего его человека, так и ставит под угрозу всех окружающих.

В 75% случаев от причин, связанных с алкоголем, умирают мужчины.

По данным ежегодного мониторинга Росстата Смоленская область занимает 55е место по России по розничным продажам алкогольной продукции на душу населения.

Заболеваемость алкогольными психозами и алкоголизмом: в РФ – 818,2 на 100 тыс., в Смоленской области – 1 405,6 на 100 тыс. населения.

Число ДТП по вине водителей с признаками опьянения: в РФ – 13,6 на 100 тыс., в Смоленской области – 15 на 100 тыс. населения;

У людей, ведущих здоровый образ жизни, возможная смертность от внешних причин автоматически снижается сразу на 39%.

И как это ни банально звучит, но единственный способ обезопасить себя – вести трезвый образ жизни.

И тогда вас уже не коснется и другой статистический шок-контент: 28% умерших в результате ДТП, суицидов, полученных травм находились в состоянии алкогольного опьянения.