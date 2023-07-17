﻿Путин отметил в выпускниках школы губернаторов готовность служить народу и Родине





Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля, провел встречу с выпускниками так называемой школы губернаторов — Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Глава государства отметил, что готовность служить народу и Родине, личные данные, способности и потенциал выпускников важнее бывших заслуг при назначении на должности.

«Здесь прежде всего важно не какое-то «телефонное право» или даже бывшие заслуги, а личные данные, способности и потенциал, творческой потенциал, готовность служить. Служить в самом хорошем смысле этого слова: служить народу, свой стране и Родине», — сказал он.

Путин указал, что с 2017 года 50 участников школы губернаторов стали главами регионов, 5 человек были назначены федеральными министрами, 20 человек заместителями федеральных министров, в том числе 7 — первыми заместителями. Он подчеркнул, что выпускники школы успешно трудятся в обеих палатах парламента, администрации президента, аппарате правительства Российской Федерации, в качестве глав крупных городов.

Согласны ли вы с президентом в оценке того, какими качествами должны обладать современные управленцы? Какие дисциплины и предметы, на ваш взгляд, необходимо изучать для эффективного решения задач государственного управления? Что такое, по вашему мнению, государственное мышление и присуще ли оно современным управленцам? Что ни в коем случае не должен делать государственный управленец? Какие внутренние и законодательные запреты должны ограничивать свободу поведения чиновника в частной жизни? Может ли он иметь бизнес-интересы, в какой мере иметь отношение к бизнесу родных и друзей, поддерживать связи с иностранными организациями, обучать детей за рубежом и т.п.?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

ф»Школа губернаторов» РАНХиГС становится основной кадровой площадкой для назначения для высокие государственные должности, особенно на должности глав регионов. По сути, окончание данной образовательной программы является важным условием для рассмотрения той или иной кандидатуры на пост главы субъекта. В связи с этим следует обеспечить справедливые условия отбора на обучения по соответствующей образовательной программе, чтобы обучение могли пройти те, кто в наибольшей степени отвечает требованиям для назначения на высокие должности. В целом, государство должно озаботиться усилением процедуры отбора кадрового резерва на государственную службу. Процесс должен быть поставлен под общественный контроль, необходимо исключить кумовство и случаи, когда конкурсы на государственную службу проводят формально, а победу в них одерживают не наиболее достойные кандидаты, а те, кто имеет связи для назначения на должности, но не соответствует высоким требованиям для назначения на должности. Президентом верно отмечено, что именно способности, творческий потенциал, готовность служить своей стране, а не «телефонное право» должны рассматриваться в качестве критериев отбора кадров. А те, кто этого не понимает и не готов следовать вышеобозначенным установкам, на мой взгляд, не должны продолжать работать на государственной службе. Для эффективного решения вопросов государственного управления кандидаты должны иметь хорошую подготовку в сфере экономики, юриспруденции, в профильной сфере по направлению деятельности, знать основы функционирования государственной службы и понимать особенности работы государственного аппарата, владеть политической ситуацией в стране. В своей работе чиновники должны ориентироваться на интересы общества, искать способы решить проблемы людей, а не занимать кресла в своих корыстных интересах. Не думаю, что государство должно избыточно контролировать частную жизнь чиновников, важно, чтобы они работали эффективно и не злоупотребляли своим должностным положением в личных целях. Иные доходы чиновники могут получать лишь в случаях и порядке, установленным законом. Поведение чиновников должно быть сдержанным, должны быть исключены случаи вызывающего отношения по отношению к гражданам, также недопустимо демонстративно роскошное потребление со стороны чиновников. Порой бросаются в глаза случаи, когда автомобили, часы «слуг народа» явно относятся к предметам роскоши, что может вызывать вопросы и раздражение у граждан.

Новиков Дмитрий Владимирович

Координатор проектов в Центре Управления Регионом

Государственный управленец должен быть человеком с особым набором качеств. Это, в первую очередь, лидер. И не просто номинальный, а реальный. За ним стоит огромная команда, которую необходимо вести за собой. Такой человек должен стремиться к постоянному профессиональному совершенствованию, уметь слышать и слушать народ и выстраивать диалог. У такого человека должно быть системное мышление, чтобы оценивать обстановку с разных сторон. А системное мышление неразрывно связанно с государственным. И в этой связи однозначно соглашусь с мнением Владимира Владимировича Путина – у управленцев во главе должны быть хорошие личные данные и готовность служить.