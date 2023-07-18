На пути к электронному голосованию

В этом году в 24 регионах будет применяться федеральная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В 6 регионах эта процедура себя уже зарекомендовала, а для 18 регионов это будет первый случай применения этого формата голосования.

Практика использования ДЭГ распространяется с каждым годом и уже в скором времени станет повсеместной и привычной для всех областей, краев и республик России. Электронное голосование отвечает требованиям избирателей к технологичности избирательного процесса и обеспечивает новый уровень доступности участия в голосовании.

В связи с внедрением электронного формата изменяются и требования к наблюдателям на выборах. Национальный общественный мониторинг (НОМ) объявил о подготовке «золотого стандарта» наблюдения за ДЭГ для обучения и работы общественных наблюдателей.



Дмитрий Новиков, координатор проектов в Центре Управления Регионом

– В век цифрового пространства внедрение дистанционного электронного голосования ожидаемо и, пожалуй, необходимо. О готовности жителей региона к такому формату говорить пока рано, но от повсеместной цифровизации нам не уйти. Также необходимо уделить больше внимания вопросам конфиденциальности и наблюдения за процессом такого рода. В том или ином случае, ДЭГ позволяет отдать свой голос буквально из дома, что упрощает избирательный процесс для многих категорий граждан. Главное, чтобы внедрение проходило постепенно. Тогда новый для жителей формат безболезненно станет обыденным.

Егор Цыганов, помощник сенатора Российской Федерации Н.Г. Куликовских, руководитель регионального штаба Смоленского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

– Считаю данную систему голосования полностью оправданной. Благодаря дистанционному голосованию, люди, имеющие сверхзанятость и плотный график работы смогут оказывать свое волеизъявление, не отрываясь от рабочего процесса. Конечно, о полном переходе на систему ДЭГ говорить еще рано, в связи с тем, что еще остаётся достаточно большой процент электората, который привержен традиционной для них форме голосования, но современные условия, диктуют современные решения, поэтому в век цифровизации переход к новым способам и формам волеизъявления граждан считаю вполне оправданным.

Марина Хотулева, главный редактор СОГУП «Северная объединенная редакция», член Экспертного совета региона:

– Мы давно уже пользуемся услугами телемедицины, заказываем товары в интернете, дистанционно учимся и работаем. Новые технологии медленно, но неуклонно меняют нашу жизнь. Определенные неудобства в этом есть, но и преимущества бесспорны.

В 2019 году в России стартовала система дистанционного электронного голосования. Ее главным преимуществом является доступность выборов – они удобны и для граждан с ограниченными возможностями, и для тех, кто не может проголосовать по ряду других причин. Переход к новым технологиям голосования также позволяет повысить активность участия молодежи в выборах, снизить нагрузку на членов избирательных комиссий, отказаться от бумажной документации или снизить ее объем, автоматизировать процесс подведения итогов.

Тем не менее, существую вопросы, которые еще требуют решения. Например, доверие пользователей к новой системе и ее надежность, информационная безопасность процесса, доступ к Сети для всех желающих. Однако правительство РФ обещает справиться с проблемами в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».