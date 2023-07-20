Смоленские наблюдатели на выборах проходят курс обучения





В Смоленской области стартовало обучение общественных наблюдателей по программе Независимого общественного мониторинга. Семинары продлятся около 2 месяцев, затронут почти все районы Смоленщины, и в них примут участие около 1300 человек. По завершении семинаров каждый наблюдатель получит сертификат о пройденном обучении.



Как подчеркнула председатель регионального штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области Марина Проскурнина, основная цель обучения – формирование профессионального наблюдательского сообщества.



В ходе семинаров преподаватели, которые сами прошли обучение в Москве, рассказывают наблюдателям об основах избирательного законодательства, знакомят их с правами и обязанностями, чтобы они смогли выполнить главную задачу – следить за соблюдением избирательных прав граждан и предотвращать нарушения.



Планируется, что обученные общественные наблюдатели в ходе ЕДГ-2023 будут находиться на каждом избирательном участке Смоленщины.

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

С 11 июля в регионе стартовало обучение общественных наблюдателей.

В ходе обучения большое внимание уделяется практической работе, отрабатываются проблемные ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках, в том числе и в игровой форме.

Большое внимание уделяется информационном обеспечению деятельности наблюдателей. Ведь важно не просто наблюдать на процессом выбором, но и сделать этот процесс максимально гласным, открытым и доступным.

После завершения обучающих семинаров их участники получат именные сертификаты.

Это обучение, как и в 2021 году, несомненно, повысит уровень знаний и профессионализма наших наблюдателей, которым предстоит в Единый день голосования (8, 9, и 10 сентября) находиться на избирательных участках и следить за соблюдением избирательных прав граждан.

«Наша общая задача — в том числе, парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом, чтобы естественная, острая конкуренция выражалась в цивилизованной форме, без обвинений и оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний», — неоднократно заявлял Президент.

Присутствие общественных наблюдателей на избирательных участках, несомненно, повышает доверие к процессу выборов у избирателей. А значит повышает и легитимность выборов.

Главные задачи общественного наблюдения — защита избирательных прав граждан и содействие общей законности организации избирательного процесса. Все они будут соблюдены в ходе ЕДГ — 2023.

Якимов Сергей Сергеевич

Главный редактор общественно-политической газеты «Рабочий путь»

Четкое соблюдение всех норм избирательного законодательства является залогом легитимности выборов. Одним из слагаемых в этом процессе является институт наблюдения! Крайне важно, чтобы общественные наблюдатели понимали все тонкости процесса и могли пресекать случаи провокаций или разобраться быстро в сложной ситуации. Поэтому такие обучающие семинары можно только приветствовать!