﻿Смоленская область присоединилась к Неделе сохранения здоровья мозга





Всемирный день сохранения здоровья мозга отмечается 22 июля, чтобы напомнить о важности здоровья органа, привлечь внимание людей к своему здоровью. Нарушения работы мозга могут быть разнообразными: нервно-мышечные заболевания, эпилепсия, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные виды деменций, хроническая ишемия головного мозга, инсульт.

В России живет свыше 1 миллиона человек, перенесших инсульт. Смертность от инсультов остается одной из наиболее высоких в мире. В Смоленской области она составляет 120,4 на 100 тысяч населения. И хотя эти показатели ниже среднестатистических данных по стране, но они демонстрируют тенденцию к увеличению. По информации главного внештатного невролога Департамента Смоленской области по здравоохранению Натальи Масловой, еще одной актуальной проблемой для Смоленского региона является позднее обращение граждан с инсультами – 82,8%. Это создает большие трудности в адекватной терапии данных расстройств.

Инсульт остается второй ведущей причиной смерти (11,6% от общего числа смертей), уступая лишь ишемической болезни сердца (16,2%).

Однако научные исследования подтверждают: старение мозга можно отдалить, а то и вовсе предотвратить, если приложить определенные усилия. Достаточно соблюдать всего 7 правил.

Двигайтесь.

2. Сбалансируйте питание.

3. Высыпайтесь.

4. Откажитесь от никотина.

5. Больше читайте.

6. Напрягайте «извилины», осваивайте что-то новое.

7. Выполняйте специальные упражнения