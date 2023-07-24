В июле Десногорск посетили известные блогеры





В 2023 году Смоленская АЭС и ее город-спутник пользуются повышенной популярностью у СМИ и блогеров.

Во второй летний месяц побывала в гостях у смоленских атомщиков съемочная группа популярного тревел-шоу «Поехали» Первого канала.

Авторы и ведущие программы Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по стране, осматривая достопримечательности, восхищаясь пейзажами, пробуя местную кухню на вкус. Признались, что их привлек удивительный мир атомной энергии, которому и решено было посвятить часть выпуска о Смоленской области.

В одну из суббот сентября телезрители увидят на экране демонстрационно-выставочный комплекс «Нейтрино» вместе с другими известными местами региона: родовым имением русского композитора Михаила Глинки, домом-музеем первого в мире космонавта Юрия Гагарина, Свято-Успенским кафедральным собором, национальным парком «Смоленское Поозерье».

«Для меня эти съемки особенные, – говорит Евгений Покровский. – Я родился и вырос в Смоленске. Приятно снова побывать в родных местах. Наша земля – символ российской истории и государственности, здесь переплетены события разных эпох. Мы постараемся показать все самое интересное, что увидели и ощутили».

Скоро широкой публике будет доступно еще одно видео – имиджевый ролик от блогеров проекта VK «Места» Артема Пименова и Сергея Леткова. Протестировав туристические тропы, в том числе города-спутника Смоленской АЭС, они хотят с иного ракурса открыть уникальные активности Смоленской области.

Кстати, ребята остались под впечатлением от полномасштабного тренажера блочного щита управления, где им разрешили почувствовать себя операторами. Эмоций испытали намного больше, чем от катания верхом на лошадях в Пржевальском, изготовления необычных сувениров в Вязьме и «знакомства» с истоком Днепра в Сычевском районе.

Петербуржец с большим опытом путешествий Евгений Кутузов три с половиной месяца добирался из липецкого города Грязи в смоленскую деревню Чистая. 800-километровую поездку организовал в поддержку фонда «Против ДТП». Однажды он серьезно пострадал в аварии – сбила машина, но отказаться от путешествий не мог, только маршруты теперь преодолевает не пешком, как раньше, а на грузовом велосипеде. Хочет посетить как можно больше новых для себя уголков России.

«Мои путешествия нельзя назвать только спортивными, они более культурные, – отметил Евгений Кутузов. – Я веду блог, делюсь красотой нашего мира со всеми, рассказываю про города и их жителей. В этом маршруте изначально Десногорска не было, но как раз от жителей узнал, что есть такой удивительный, красивый город, где успешно функционирует атомная станция. Завернул сюда и не пожалел».

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС