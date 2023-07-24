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Мое поколение прошло Афганистан

25.07.2023

В Смоленской области продолжается набор на контрактную службу. Ко всем желающим стать военнослужащим Вооруженных Сил РФ и влиться в ряды защитников Родины обращается заместитель председателя совета ветеранов 144-й Ельнинской гвардейской мотострелковой дивизии Евгений Григорьевич Ходысько:

«Мое поколение прошло Афганистан, Чечню, военные конфликты в Азии и Африке. Пришло и ваше время. Кроме вас больше некому защищать Родину – Россию. Сегодня вам легче нести службу, зная, что страна поддерживает вас и ваши семья».

Опубликовано в категории Приоритеты

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