﻿Ремонт в Клинической больнице скорой медицинской помощи планируют завершить в ноябре





Журналисты смоленских СМИ побывали в Клинической больнице скорой медицинской помощи, которую все смоляне знают как «Красный крест», и узнали, как продвигается ремонт одного из ведущих медицинских учреждений Смоленщины.

Ремонт нескольких корпусов больницы начался в конце апреля – начале мая этого года, после того как в Смоленске с рабочим визитом побывал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Он совместно с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и врио губернатора Василием Анохиным осмотрел больницу, и впоследствии Правительство приняло решение о выделении нашему региону 245 млн рублей – непосредственно на ремонт «Красного креста» и приобретение медицинского оборудования.

План работ предусматривает ремонт хирургического корпуса (ремонт фасада и замена оконных блоков), терапевтического (ремонт кровли) и травматологического (ремонт кровли, фасада, замена лифта, обновление инженерных сетей и внутренняя отделка в отделении сосудистой хирургии).

С ходом работ журналистов познакомили заведующий отделением неотложной кардиологии № 1 Юрий Егерь, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Леонид Магидов и главврач больницы Александр Доронин.

Оба заведующих отделениями связывают с ремонтом надежды на позитивные изменения в своей работе и в первую очередь – в оказании медицинской помощи пациентам «Красного креста».

«Конечно, мы ждем развития, надеемся на перспективы: нам нужны новые палаты, в том числе интенсивной терапии, для кардиомониторирования больных с нарушениями ритма, потому что при нехватке мест они, к сожалению, оказываются за пределами отделения, что затрудняет оказание им помощи», – рассказал Юрий Егерь, отметив, что коллектив отделения благодарен за внимание, которое уделили больнице и врио губернатора, и председатель Правительства России.

Новые палаты в этом отделении, стоит пояснить, появятся, когда завершится ремонт в отделении сердечно-сосудистой хирургии – сейчас оно занимает часть кардиологических коек.

Руководитель этого подразделения – Леонид Магидов – рассказал, каким будет его отделение после завершения всех работ. Сейчас здесь, конечно, ничего не напоминает больницу – кроме, пожалуй, иногда проходящих врачей. В остальном это стройплощадка: с потолков свисают системы для монтажа освещения, со стен сбита штукатурка, а пол представляет собой просто уложенные доски. Но – это только на время ремонта.

«Здесь выполняются все нормы и требования, даже покрасочные материалы соответствуют ГОСТам и СанПиНам, – уточнил завотделением. – Это черновой пол, потом на него положат деревоплиту, а потом – плитку».

В будущих палатах – широкие проемы для дверных блоков. Это сделано специально, с расчетом на применение специальных функциональных кроватей с электроприводом – они же кровати-каталки.

О главном плюсе от ремонта отделения Леонид Магидов говорит так:

«Наше отделение впервые за все время его существования будет иметь отдельный операционный блок. В первой больнице мы операционный блок делили с отделением общей хирургии, а здесь у нас будет операционный блок с тремя операционными».

Отметим, одна из операционных будет оборудована под размещение в ней рентгеновской установки, что позволит проводить контрастное исследование сосудов непосредственно в операционной. В оснащении этого помещения будут использоваться материалы, защищающие от излучения.

Этот итог ремонта, безусловно, важен для отделения, в котором ежегодно проходит лечение от 1 500 до 1 600 человек, большей части из которых делают те или иные операции. К слову, в доковидный 2019 год здесь выполнили максимальное количество операций – 1 300.

Операционный блок получит и все необходимое оборудование – средства в размере 61 млн рублей на его приобретение также выделены Правительством России.

Вообще визит в Смоленск Михаила Мишустина в «Красном кресте» считают, пожалуй, одной из важнейших дат в истории учреждения, где последний капитальный ремонт, по словам Александра Доронина, проводился в 1991 году. И то – далеко не в таком объеме, как сейчас.

«Таких инвестиций КБСМП не видела никогда», – говорит главврач.

Комментируя ход ремонта, Александр Доронин отмечает, что в больнице уже провел совещание вице-губернатор Алмаз Ахметшин, курирующий строительный блок региона. По словам главврача, плановые сроки окончания ремонта установлены на ноябрь, но у строителей есть, скажем так, вилка сроков на погодные условия – многие работы проводятся на фасаде, а потому не могут выполняться в любое время. Вместе с тем, во время совещания Алмаз Ахметшин рекомендовал подрядчику не затягивать срок выполнения работ.

Одним из решающих факторов того, что долгожданный ремонт в «Красном кресте» начался, главный врач больницы, помимо визита Михаила Мишустина, считает внимание, которое Василий Анохин уделяет социальной сфере, в том числе и здравоохранению.

«Нам повезло с врио губернатора», – считает Александр Доронин.

Стройка идет полным ходом, план выполняется, продолжил он, отметив, что для него лично и для его заместителя по строительству главное – качество и сроки выполняемых работ.

«Пока все нормально», – отметил главный врач.

Ремонт действительно идет полным ходом, на каждом из корпусов работает не менее 20 строителей. Среди главных требований к ремонту, помимо его качества, – не мешать приему пациентов и их лечению. Это условие, подчеркнул главный врач больницы, отдельно обсуждалось в ходе одного из совещаний с Василием Анохиным. И оно соблюдается, при том что ремонтируются корпуса, где проходят лечение смоляне.

В планах больницы – ремонт других корпусов, в том числе и старейшего на ее территории, в котором ранее размещался родильный дом. Но это уже в перспективе, а пока Александр Доронин, еще раз оценивая темпы работ и их будущие итоги (по сути, травматологический корпус будет новым зданием), говорит:

«В такие короткие сроки! Даже при советской власти я такого не помню, чтобы так быстро шли строительные работы».

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Нет такого смолянина или жителя Смоленской области, которому хотя бы раз в жизни не довелось побывать, лечиться или навещать знакомого, близкого родственника в Клинической больнице скорой медицинской помощи, неофициально называемой «Красный крест». И тем более для всех жителей региона приятной новостью стал визит Председателя Правительства России Михаил Мишустин и временно исполняющего обязанности губернатора Василия Анохина, и выделение медицинскому учреждению 245 млн. рублей – непосредственно на ремонт «Красного креста» и приобретение медицинского оборудования.

Не давно в одном путеводителе, рассказывающим об истории родовспомогательных учреждений в России. прочитал любопытную информацию. По международным стандартам, подобные медицинские заведения могут помещаться в одном и том же здании только до 10-15 лет , т.к. в его стенах накапливаются микробы, которые нельзя полностью вывести , даже с помощью частого ремонта. Поэтому организм больных наиболее уязвимых для проникновения болезнетворных микробов, по истечению данного срока такие здания или перепрофилируются под офисы, где человек находится не более 8-9 часов в день, или, в случае серьезной инфицированности, «приговариваются» к сносу, т.к никакая, даже самая квалифицированная помощь, не спасет от заражения. Но это международные стандарты с которыми не всегда можно согласиться. И смоляне всегда гордились, тем что столь интересное, как с архитектурной, так и исторический точки зрения здание длительное время имело одну и туже функциональность и продолжает существовать как медицинское учреждение.

Сейчас благодаря усилиям администрации временно исполняющего обязанности губернатора Василия Анохина , с подачи председателя правительства Михаила Мишустина мы видим улучшение в одном из старейших медицинских учреждений региона, и надеемся что уже к концу текущего года жители смогут войти в обновленные стены Клинической больнице скорой медицинской помощи, где получать квалифицированные и качественные медицинские услуги на новом соответствующим всем стандартам оборудование.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Поездка председателя Правительства Михаила Мишустина в Смоленскую область принесла ряд позитивных результатов, касающихся в том числе обеспечения кадрами Смоленского авиационного завода и ремонта Красного креста. Оперативное выделение средств на ремонт Клинической больницы скорой медицинской помощи можно объяснить наличием у врио губернатора Смоленской области рабочих контактов, возникших за период его работы в аппарате Правительства, в Минэкономразвития и в Администрации Смоленской области. Это позволило наполнить реальным содержанием визит главы правительства в регион и предусмотреть, что выделение средств на ремонт ключевого медицинского учреждения в регионе будет сдвинуто «влево» по графику. Ремонт учреждения идёт достаточно оперативно, что соответствует сформировавшемуся стилю работы Василия Анохина в регионе — на новых скоростях. Главный врач Красного Креста Александр Доронин отмечал в ходе общения с Михаилом Мишустиным, что учреждению требуется не только ремонт, но и современное оснащение. В связи с этим отрадно отметить, что из выделенных 245 миллионов часть средств пойдёт на закупку оборудования, в том числе 61 миллион направлен на оборудование для операционного блока. Ведь для пациентов важно не только получать медицинские услуги в современном медицинском учреждении с хорошим ремонтом, но и иметь возможность проходить диагностику, а в случае необходимости и оперативное вмешательство на качественном оборудовании. В будущем региону было бы целесообразно искать возможности не только использовать возможности бюджетных кредитов (хотя инфраструктурные бюджетные кредиты выделяются по льготным ставкам по сравнению с коммерческими банками), но и искать возможности участия в грантовых программах, а также программах, предусматривающих прямое федеральное финансирование в рамках национального проекта. Это позволило бы избежать увеличения долговой нагрузки на регион. Предыдущей администрации области удалось существенно снизить уровень госдолга субъекта — с 113% к собственным доходам в 2015 году до 51% в 2023 году. Необходимо сохранить эту позитивную тенденцию.