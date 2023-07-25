﻿Смолянам в прямом эфире расскажут о работе с молодёжью в регионе





В среду, 26 июля, Администрация Смоленской области совместно с Центром управления регионом проведут прямой эфир о молодёжной политике.

На вопросы смолян ответит и.о. начальникаГлавного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Елена Поселова.

Трансляция будет доступна на официальной странице Смоленской области во ВКонтакте (https://vk.com/smolensk) и в официальной группе региона в Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).

Написать вопросы смоляне могут в комментариях к анонсу, а также задать их во время трансляции. Эфир начнется в 12:00.

Напомним, что главная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и органами власти, с целью оперативного решения проблем граждан.

Сообщения могут поступать из открытых источников в интернете, через социальные сети и официальные порталы органов власти.