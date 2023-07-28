﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики заболеваний печени





Самая распространенная патология – воспаление печени (гепатит). Наиболее частой его причиной становятся вирусы. Известно девять видов вирусных гепатитов: A, B, C, D, E, G, F, SAN, TTV, наиболее изучены и распространены первые пять. Среди неинфекционных факторов, приводящих к развитию заболеваний печени, лидируют алкоголь и лекарства.

По информации ВОЗ, более 300 млн. человек больны разными формами вирусных гепатитов, почти 1,5 млн. человек ежегодно умирают от гепатитов или связанных с ними осложнений.

По данным управления Роспотребнадзора по Смоленской области, за 2022 год у взрослых зарегистрированы 6 случаев острого гепатита А, что на 45 случаев меньше по сравнению с 2021 годом. Также выявлены 3 случая острого гепатита С,

1 случай острого гепатита Е. В 2021-ом зарегистрировали 1 случай острого

гепатита С. Заболевания острым вирусным гепатитом В не регистрировались.

У детей до 17 лет в 2022 году диагноз острого гепатита А поставлен шестерым, что на 85% меньше, чем в 2021-ом.

Доля впервые выявленных случаев хронического вирусного гепатита С

в 2021-ом и 2022 годах одинакова — по 139 человек, гепатита В — по 5 и 17 случаев, соответственно (прирост в прошлом году составил 245%). Все случаи — у взрослых смолян.

Гепатиты A и E преимущественно передаются через загрязненную воду, продукты и руки.

Гепатиты B, C и D — через кровь (при инъекционном введении наркотиков, использовании нестерильных инструментов при выполнении татуировок, пирсинга, при проведении косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур, связанных с нарушением целостности кожи и слизистых оболочек), а также от инфицированной матери к ребенку во время родов, и при незащищенном половом контакте. Высокий риск инфицирования вирусами гепатита B, C и D связан с инъекциями наркотиков.

Наибольшую опасность представляют гепатиты В и С, которые могут переходить в хроническую форму с последующим развитием цирроза и первичного рака печени.

Самый эффективный способ профилактики гепатитов А и В — вакцинация.

В России иммунизация населения против гепатита В проводится в рамках национального календаря профилактических прививок с 1996 года. Иммунизация против вирусного гепатита А проводится бесплатно лицам из групп высокого риска в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям.

Одно из самых распространенных заболеваний печени невирусной природы — неалкогольная жировая болезнь печени (НЖБП) — проявляется избыточным накоплением жира в этом важнейшем органе. При отсутствии лечения она может приводить к серьезным нарушениям функции печени. Доказана связь между развитием НЖБП и высококалорийным питанием с избыточным содержанием насыщенных жиров и углеводов.

Основой НЖБП является инсулинорезистентность и метаболический синдром, который включает в себя такие состояния, как сахарный диабет 2 типа, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение. Частота распространения НЖБП у больных с метаболическим синдромом составляет 70-90%.

Таким образом, малоподвижный образ жизни, чрезмерное употребление жирных и высококалорийных продуктов и рафинированного сахара становятся главными факторами развития НЖБП.

Профилактика направлена на изменение образа жизни, налаживание правильного питания, увеличение физической активности.

НБЖП в выраженной стадии может привести к развитию гепатоцеллюлярной карциномы – первичного злокачественного поражения печени.

Всем больным НЖБП рекомендуется провести вакцинацию от гепатита А и B, так как дополнительная инфекционная нагрузка может значительно усугубить состояние печени.

Важно помнить: алкоголь, даже в микродозах, не совместим с заболеваниями печени. Гепатиты, особенно на фоне употребления спиртных напитков, дают быстрый старт онкопатологии — гепатоцеллюлярному раку.