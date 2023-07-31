Россия укрепляет свою продовольственную безопасность





Россия полностью закрывает свои потребности в продовольствии и при этом остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку, который является приоритетным.

Излишки продовольствия экспортируются, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%.

Преимущества отечественного сельского хозяйства заключаются в географической диверсификации (например, если на юге страны царит засуха, хороший урожай зерновых получается за счет Центра и Поволжья), наличием более 13 млн га неиспользуемой пашни (принята госпрограмма по вовлечению в оборот этих земель), а также наличии огромных запасов пресной воды.

В России реализуется стратегия развития зернового комплекса до 2035 года, принята госпрограмма на 2022-2031 годы, предусматривающая комплекс мер вовлечения в оборот неиспользуемых земель, осуществляются и иные меры господдержки сельского хозяйства.

Как вы оцениваете ситуацию с продовольственной безопасностью в стране? Какие тенденции в развитии сельского хозяйства характерны для вашего региона? Нужны ли политические меры для поддержания достигнутого уровня продовольственной безопасности?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Ситуация с продовольственной безопасностью в России в последние годы существенно улучшилась. Антироссийские санкции, принятые в 2014 году, привели к внушительному ответу России в виде продуктового эмбарго на импорт европейской сельхозпродукции. Контрсанкции только усилили позиции отечественного сельхозпроизводителя. В экспертной среде появилось понимание необходимости укрепления продовольственного суверенитета и достижения самообеспечения по основным видам сельскохозяйственной продукции. Хорошие показатели экспорта зерна и рекордные урожаи позволяют с оптимизмом смотреть на ситуацию в сфере АПК, тем более что посевные площади, которые ранее заросли бурьяном и кустарником, постепенно возвращаются в сельхозоборот. Определённую обеспокоенность вызывает недостаточный уровень обеспечения семенами, особенно семенами сахарной свёклы, подсолнечника, картофеля, кукурузы, хотя и здесь предпринимается ряд шагов по исправлению ситуации. В Смоленской области в последние годы наметились положительные тенденции в развитии сельского хозяйства: увеличивается сбор зерновых, посевные площади, в область приходят крупные агрохолдинги. Конечно, уровень сельской инфраструктуры ещё нужно подтягивать. Жители села должны иметь доступ к современной медицине, дети должны иметь возможность быстро добраться в школу, рабочие места на селе должны достойно оплачиваться. В Нечернозёмной зоне доходность сельского хозяйства ниже, поэтому государству требуется уделять больше внимания проблемам села. В этом году апрель — июнь выдались засушливыми, что создало угрозу снижения урожая в этом году, но в июля ситуация несколько стабилизировалась. На федеральном уровне следует позволить сельскохозяйственным товаропроизводителям экспортировать свою продукцию без излишних барьеров, а экспортные пошлины не должны быть чрезмерными. Хозяйства должны иметь возможность получать технику на льготных условиях, в период неблагоприятных климатических явлений получать особую поддержку государства. Следует более активно использовать механизм зернового интервенционного фонда. Необходимо проанализировать, насколько выгодны для нашего села условия, на которых Россия вступила в ВТО; если на Россию наложены чрезмерные обязательства, следует добиваться пересмотра условий, связывающих развитие нашего агропромышленного сектора.