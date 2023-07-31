Смолянам рассказали о работе с молодёжью в регионе﻿





Центр управления регионом совместно с Администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвященный молодёжной политике на Смоленщине. На вопросы смолян ответила и.о. начальника Главного управления Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию Елена Поселова.

О смоленском и ярцевском молодёжных центрах

В июне глава региона Василий Анохин рассказал о том, что Смоленская область получила почти 110 млн рублей из федерального бюджета на создание молодёжных региональных пространств. На эти средства откроют молодёжный центр в Смоленске и обновят подобный в Ярцеве.

Елена Поселова рассказала, что выбор молодёжных пространств для участия в конкурсе Росмолодёжи, благодаря которому привлекли средства, был сложным. Не все предлагаемые помещения подходили под стандарт учреждений молодёжной политики.

«Под все критерии в Смоленске лучше всего подошло помещение бывшего гастронома «Пушкинский». А в Ярцеве находится единственный среди муниципалитетов молодёжный центр, поэтому его обновят, а концепцию работы пересмотрят», – рассказала Елена Поселова.

В новые пространства молодёжь сможет приходить за реализацией своих идей. Молодым людям будут помогать организовывать и проводить собственные мероприятия и многое другое.

«Работа центра в Смоленске будет направлена на весь регион. Юридически его оформят уже к концу ноября, а в течение 2024 года помещение «Пушкинского» отремонтируют и закупятнеобходимое оборудование. Тем не менее, специалисты центра будут реализовывать свои идеи всё это время, но на базах других учреждений области. Фактически, в 2024 работа центра уже начнется», – подчеркнула Елена Поселова.

Торжественное открытие пространства «Пушкинского» запланировано к Дню города в 2024 году.

О молодёжных событиях юбилейного года





С начала июня все мероприятия Главного управления региона по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию приурочены к 1160-летию Смоленска и 80-летию освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков.

В сентябре пройдёт ещё три крупных мероприятия.

В День знаний в Рославле проведут восьмой фестиваль-конкурс «Наша добрая Смоленщина». Им же откроют учебный год.

Уже 2 сентября на набережной смоленской впервые пройдёт молодёжный фестиваль «После жаркого лета». На нём можно будет познакомиться с разными молодёжными направлениями области.

А в конце сентября в Смоленскесостоится фестиваль «КВН по-смоленски». В этот раз он будет международным.

Информация обо всех мероприятиях будет анонсироваться на сайте www.smolensk.ruи страницах в социальных сетях ГУ Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому воспитанию и «Молодёжь Смоленщины».

О профильных сменах для молодёжи и «Смоле»

В этом году в регионе проводят 11 профильных смен – от юнармейской до сборов творческой молодёжи. Всего смены посетят больше 900 молодых людей от 14 до 17 лет.

«В начале октября также пройдёт форум «Смола». Впервые за более чем десять лет он будет международным. Обмениваться опытом к нам приедут 20 человек из разных регионов Беларуси», – рассказала Елена Поспелова.

Запись прямого эфира доступна в группах Смоленской области ВКонтакте(https://vk.com/smolensk) и Одноклассниках (https://ok.ru/smolobl67).