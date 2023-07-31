﻿Россия развивает сотрудничество с Африкой





Россия будет помогать странам Африки укреплять суверенитет. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам и гостям экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

«Продолжим всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального, культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что сегодня Африка становится одним из полюсов формирующегося многополярного мира. В свою очередь, Москва поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.

Сотрудничество с Африкой за последние годы вышло на новый уровень, Россия намерена и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, совместно работать над такими проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата, указал Путин.

Российский цивилизационный код отрицает расизм и любые проявления превосходства по национальному признаку, в чем, на ваш взгляд, исторические и культурные причины этого явления? В условиях конфронтации с Западом, отношения с так называемым третьим миром приобретают приоритетный характер, каким образом следует их развивать на региональном уровне? Как, по вашему мнению, следует поддерживать традиции межнационального и межконфессионального мира в российском обществе?

Крючкова Светлана Алексеевна

Председатель, генеральный директор РСОО «Общество защиты прав потребителей «Фемида»

Африка – это для России такой неосвоенный пласт взаимоотношений, налаживанию совместных проектов во всех отраслях промышленности, социальной и культурной сфере, тем самым помогая им в решении самой главной проблемы — ликвидации бедности населения этих стран. Самое основное для них – это обеспечение продовольственной безопасности и укрепление суверенитета стран Африканского континента.

Еще кто-то помнит, какие были теплые, дружеские отношения с Советским Союзом в области образования, строительства, здравоохранения и безвозмездной помощи в продовольственном обеспечении населения этих стран. Поэтому они с большим интересом подходят к возобновлению и укреплению взаимодействия с Российской Федерацией.

Для России новые партнерские взаимоотношения, в условиях конфронтации с западом полезны для создания много полярного мира при сотрудничестве с Африканскими странами, кроме того они на данном этапе являются приоритетными.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Отношение руководства большинства африканских стран к России вполне позитивное. В ходе голосований по ключевым вопросам в Генассамблее ООН многие африканские страны не голосуют в поддержку антироссийских резолюций и занимают взвешенную позицию. Конечно, их позиция в ходе голосования по украинскому конфликту часто является нейтральной (хотя Эритрея, например, поддержала Россию), но и в поддержку позиции Запада как минимум половина континента высказываться не готова. Обычные жители Африки положительно относятся к россиянам, они помнят о советском опыте, когда СССР оказал большую помощь странам континента в строительстве инфраструктуры, школ, больниц, многие африканцы учились в СССР, изучали русский язык. Даже в ходе международных футбольных матчей доводилось видеть, как рядовые африканцы поддерживали российскую сборную в матчах против европейских команд. Антиколониальная позиция СССР выигрышно смотрелась на фоне европейцев, которые ориентировали взаимодействие с африканскими странами на извлечение экономической выгоды для метрополий путём получения доступа к дешёвым ресурсам континента.

Многие выходцы из Африки и их потомки и сегодня порой чувствуют себя в европейских странах людьми «второго сорта», полагая, что они часто подвергаются дискриминации на рынке труда, в доступе к образованию и в ходе борьбы с преступностью. Страны Африки не поддерживают антироссийские санкции и сформулировали свою мирную инициативу по разрешению украинского кризиса. Этот подход резко контрастирует с подходом стран Запада. Российская цивилизация построена на взаимном уважении людей различных культур, отрицает расизм и фашизм. Именно поэтому наша страна поддержала борьбу с колониализмом и сыграла решающую роль в борьбе с нацизмом в ходе Второй мировой войны. Россия всегда сохраняла целостность своей государственности и не создавала колоний на других континентах. В рамках форума «Россия — Африка» было бы неплохо проработать инициативы взаимодействия между странами на региональном уровне, предусмотрев возможности подписания соответствующих торгово-экономических соглашений и поощрения экспорта на региональном уровне, снижения пошлин во взаимной торговле, активизации культурного сотрудничества (проведение выставок, культурных обменов, гастролей творческих коллективов). Неплохо было бы институционализировать структуры для сотрудничества региональных и местных органов власти России и африканских государств. Полагаю, что в целом государством в последнее время проведена значительная работа по укреплению межнационального мира и согласия, но нужно обращать внимание на возможную межэтническую и конфессиональную напряженность между людьми различных культур, а также в ходе работы правоохранительных органов. В противном случае незначительные, казалось бы инциденты могут вести к локальным протестам и росту недовольства, в то время как проявленная изначально внимательность к такого рода вопросам позволила бы избежать нежелательных инцидентов.