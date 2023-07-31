﻿Смоленскую АЭС посетил генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков

Вопросами государственной важности назвал генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков качественную и оперативную реализацию проектов на Смоленской АЭС. Он впервые в статусе главы эксплуатирующей организации побывал на атомной станции, чтобы обсудить с руководителями текущие и перспективные задачи.

По словам Александра Шутикова, руководство Росатома поставило перед Концерном «Росэнергоатом» амбициозную задачу – обеспечить в 2023 году выработку электроэнергии в объеме 219 млрд кВтч. Её решение зависит от безаварийной, устойчивой и надежной работы энергоблоков с максимальным КИУМ, своевременного завершения плановых ремонтных кампаний и исключения неплановых.

«Именно поэтому, один из вопросов, который мы рассмотрели очень плотно, – выполнение ремонта на энергоблоке №1, – подчеркнул Александр Шутиков. – На Смоленской станции лежит большая ответственность за результат и правильную организацию операций по восстановлению ресурса графитовой кладки реактора. Это очень важно для дальнейшей безопасной эксплуатации и обеспечения плана Концерна по выработке электроэнергии в 2023 году. Необходимо оптимизировать сроки ремонта: свести к нулю все непроизводственные потери с использованием инструментов Производственной системы Росатом. Это требует мобилизации всего коллектива атомной станции».

Также особое внимание глава Концерна обратил на решение отраслевых задач по производству изотопных продуктов. 1 этап реализуется с 2017 года: смоленские энергоблоки успешно нарабатывают изотоп кобальта-60. 2 этап, практическая реализация которого начнется в 2025 году, – производство серии медицинских изотопов. В этом направлении выполняется большой объем подготовительный работ, в том числе по модернизации производственных площадок, внедрению нового оборудования.

Еще одной из ключевых тем в повестке визита генерального директора Концерна стало обсуждение хода подготовки к сооружению двух энергоблоков Смоленской АЭС-2, ввод в эксплуатацию которых запланирован до 2035 года.

«В 2023 году генеральный проектировщик «Атомэнергопроект» завершил изыскательские работы на площадке, с генеральным подрядчиком Концерном «Титан-2» заключен договор на выполнение комплекса работ по сооружению генерирующих мощностей, включая поставку оборудования, разработку рабочей документации, – отметил Александр Шутиков. – В настоящее время актуализируется дорожная карта подготовительного этапа. Задача ближайшего периода – начать сооружать строительно-монтажную базу и комплектовать кадрами управление капитального строительства. Задач важных и сложных много, уверен, что руководство и коллектив предприятия нацелены на их выполнение. Центральный аппарат Концерна обеспечит всю необходимую помощь и поддержку».

В завершение рабочего визита генеральный директор «Росэнергоатома» встретился с руководителями администрации и предприятий Десногорска, обсудил с ними вопросы развития города-спутника Смоленской АЭС. Он также посетил социальные объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс «Десна», где при отраслевой поддержке строится многофункциональный стадион, и медико-санитарную часть №135, в которой реализуется проект Росатома по созданию новой модели медицинской организации.

Справочно:

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС