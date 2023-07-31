﻿Смоленщину посетила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова





В рамках визита на Смоленщину Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с главой региона Василием Анохиным. Стороны обсудили проводимую региональными властями работу в сфере защиты прав несовершеннолетних, реализацию новых совместных проектов, перспективы дальнейшего взаимодействия.

Детский омбудсмен предложила Василию Анохину реализовать на территории региона ряд проектов, направленных на развитие профилактической работы с семьями и детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации.

По итогам встречи инициативы будут проработаны профильными департаментами. Среди них открытие центров дневного пребывания, где родители могут на несколько часов оставить ребенка с ограниченными возможностями здоровья. А также служба «Дети в семье» для индивидуальной работы с семьями в сложной ситуации, служба уличной социальной работы с подростками, в рамках которой педагоги-психологи будут выходить на улицы и общаться с несовершеннолетними, которые могут оказаться в зоне риска. Основная задача службы – предлагать ребятам альтернативные формы досуга и занятости.

Мария Львова-Белова: Василий Николаевич, рада сегодня побывать в Смоленской области. Приятно удивляет, что Вы совсем недавно назначены временно исполняющим обязанности губернатора и при этом сразу попросили приехать и провести аудит сферы детства. Рада, что Вы как глава субъекта понимаете, что тема детства – приоритетная. Мы с командой провели проверку всех детских социальных учреждений на территории области. Понимаем, что многое уже было сделано.

Мне бы хотелось, чтобы Смоленская область как одна из передовых поддержала наши стратегические программы, которые ранее одобрил Президент. Готовы экспертно обучать ваших специалистов и вместе делать всё для того, чтобы дети не попадали в учреждения.

Василий Анохин: Мария Алексеевна, Мы растем, с точки зрения введения мер поддержки для многодетных семей, в регионе стабильно снижается число детей-сирот. Также уделяем большое внимание патриотическому воспитанию. Обязательно подключимся к работе по всем обозначенным направлениям. Будем создавать в регионе все необходимые условия. Нам важен каждый!

Проскурнина Марина Георгиевна

Член Общественной палаты Российской Федерации, член Общественной палаты Смоленской области, председатель Смоленского областного отделения Союза журналистов России, эксперт Ассоциации НОМ, главный редактор СОГУП» Центральная объединенная редакция»

Инициативы, которые будут реализованы на Смоленщине по итогам встречи Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с главой региона Василием Анохиным, несомненно, очень важны для формирования здорового микроклимата в подростковой среде, повышения их мотивации к общественно полезной деятельности, для решения их возрастных проблем.

Важно, что в системе профилактики появляются новые формы и методы работы, более приемлемые для подростков, чем приглашение их на заседания комиссий по делам несовершеннолетних, чем профилактические беседы с сотрудниками полиции.

Решать проблемы нужно изнутри, понимая, в какой среде вращаются несовершеннолетние.

В регионе планируется открыть центры дневного пребывания, где родители могут на несколько часов оставить ребенка с ограниченными возможностями здоровья. А ведь это как раз та помощь, которая так часто нужна этим семьям. Родителям нужно иногда решать свои взрослые проблемы. А тут такая поддержка — и ребенок пообщается с новыми людьми, и родители будут спокойны, что он под присмотром.

Служба «Дети в семье» для индивидуальной работы с семьями в сложной ситуации, на мой взгляд, наиболее эффективный способ помочь семье. Не разовая акция, а постоянное взаимодействие с семьёй, постоянное её кураторство.

А работа службы уличной социальной работы с подростками, в рамках которой педагоги-психологи будут выходить на улицы и общаться с несовершеннолетними, уверена получит мгновенный отклик среди подростков.

Извечная проблема отцов и детей решается часто в ходе диалогов, когда мы не только учим наших детей, наставляем их на путь истинный, а когда мы учимся слушать наших детей.

А ещё важно не только слушать, но и слышать. Такая системная работа с подростками, несомненно, ещё одно подтверждение правильной политики главы региона.

Заниматься воспитанием детей нужно с самого ранее детства и постоянно поддерживать их.

Такая работа на Смоленщине ведётся, и она реально сможет стать примером для многих других регионов.

Кравченко Георгий Николаевич

Координатор Молодежного крыла Народного фронта в Смоленской области

Это замечательные инициативы, направленные на защиту прав и благополучие детей. Развитие профилактической работы с семьями и детьми, особенно в трудных жизненных ситуациях, является важной задачей, которую стоит поддерживать и развивать. Открытие центров дневного пребывания и службы «Дети в семье» позволит родителям и детям получить необходимую поддержку и помощь. Также, уличная социальная работа с подростками поможет предоставить альтернативные формы досуга и занятости, важные для их развития и предотвращения негативных сценариев. Эти проекты являются важным шагом в обеспечении благополучия детей в регионе и показывают готовность властей эффективно сотрудничать и реализовывать новые инициативы.

Наша команда «Молодежного крыла Народного фронта» также работает с трудными подростками в рамках проекта «Тренер». Мы признаем, что в настоящее время инициативы такого рода имеют огромное значение, так как не всегда удается охватить всех детей, которые нуждаются в помощи, поэтому создание дополнительных проектов поможет значительно улучшить ситуацию в регионе.