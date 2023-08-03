Контрактная служба необходима

О значимости контрактной службы рассказал председатель Смоленской областной общественной организации «Союз Чернобыль» Игорь Пушкарев

Пушкарев Игорь Анатольевич

председатель Смоленской областной общественной организации «Союз Чернобыль»

Контрактная служба в нынешних условиях необходима, её нужно поддерживать и делать всё возможное, чтобы люди, которым позволяет их здоровье и возраст, шли защищать Родину. Одна из главных наших мотиваций – борьба с врагом. Мы уже это проходили в прошлом веке, поэтому сейчас нужно загнать неприятеля в самый дальний угол.

Я всегда считал себя патриотом своей страны, поэтому тоже очень хотел встать в строй. Обращался в военкомат – сказали, что по возрасту не подхожу. Завидую тем, кто воюет за свою Родину, я ведь в Советском Союзе вырос, и у нас было записано, что защита Отечества – священный долг каждого гражданина. Поэтому наших добровольцев я бы описал одним словом – молодцы!