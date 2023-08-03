Мужики с большой буквы

Кузьмин Иван Федорович

заместитель председателя Смоленской областной общественной организации «Союз Чернобыль»

Наши деды защищали Россию, отцы, и мы должны, потому что это наша Родина, и она у нас одна. Я – человек военный, прошел не одну горячую точку и Чернобыль – понимаю, о чём говорю. Русь – изначально крепкая держава, которая всегда отстаивала свои рубежи. Желание спасти нашу страну – это главный мотив для каждого. Я уверен, что защита Родины – это, в первую очередь, долг мужчины, поэтому те, кто избегает службу – трусы! А наши бойцы, заключившие контракты, – это «Мужики» с большой буквы, я горжусь ими!