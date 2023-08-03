С 31 июля по 6 августа проходит Всемирная неделя грудного вскармливания.

Грудное молоко – сложная биологическая жидкость, помимо питательных веществ, оно содержит много биологически активных компонентов, таких как иммуноглобулины, факторы роста, микроРНК, олигосахариды, большое количество антимикробных и иммуномодулирующих молекул.

По данным Росстата, количество детей, находившихся на грудном вскармливании в возрасте от 3 до 6 месяцев в нашей стране составило 39,9% в 2010 году и 43,9% в 2020 году, от 6 до 12 месяцев — 40,4% в 2010 году, и 39,2% — в 2020 году, что свидетельствует о снижении общей продолжительности грудного вскармливания в России.

Согласно официальным данным, менее половины смоленских младенцев получают материнское молоко до года.

В 2011 году впервые в российской истории было проведено выборочное обследование репродуктивного здоровья россиянок. Опросили 10 010 женщин от 15 до 44 лет. В итоге выяснилось: 92% малышей питались материнским молоком, но только один из четырех новорожденных был приложен к груди в течение первого часа после появления на свет. Средняя продолжительность грудного вскармливания составила 10,6 месяца.

Между тем, преждевременное отлучение от груди или вообще отказ от кормления грудью повышает риск развития многих серьезных заболеваний как матери, так и ребенка.

Грудное вскармливание в течение 3-4 месяцев приводит к снижению заболеваемости атопическим дерматитом в первые два года жизни.

Кормление ребенка грудью в течение первых шести месяцев его жизни снижает смертность и заболеваемость в результате инфекций желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, отита.

Такие дети демонстрируют лучшие когнитивные способности, более низкий риск развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а в дальнейшем — ожирения и сахарного диабета.

У мамы, которая не кормит ребенка грудью, повышается риск развития послеродовой депрессии, рака молочной железы и яичников, гипертонии, гиперлипидемии, сахарного диабета, инфаркта миокарда и ожирения.

Несмотря на значительные научные достижения, альтернативы грудному молоку до сих пор нет.