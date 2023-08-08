Родина – это мать

Тисков Петр Иванович

член правления Смоленской областной общественной организации «Союз Чернобыль»

Контрактники – это профессионалы, работающие в военной сфере, которые в процессе прохождения службы по контракту получают необходимые навыки. Ими движет чувство патриотизма, желание защитить свой дом и не допустить никакого вмешательства в наши ценности. Почему нужно беречь семью, своих детей, дом? Родина объединяет все эти понятия. Как можно оставить её на растерзание врагам? Для меня, как и для многих наших граждан, это неприемлемо. Родина – это мать, любовь к ней и к своим близким мы воспринимаем с детства, поэтому защита России – это святой долг каждого гражданина.