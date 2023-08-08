Страну, в которой мы родились, нужно беречь

Заместитель председателя Смоленского регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия в представлении и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых действий России» Владимир Иванович Захаров рассказал о значимости контрактной службы и защиты Родины.

«Страну, в которой мы родились, нужно беречь. История обязывает нас защищать великое государство, в котором мы живём – нашу державу. Каждый, кто понимает смысл этого слова, встанет на защиту Отечества. Так было, и так будет всегда! На службу поступают люди, которые понимают, что такое Родина, семья, и что их обязательно нужно защитить от всех врагов, которые, я уверен, вскоре получат по заслугам! Здесь бойцы становятся настоящей командой, сплачиваются, и вместе исполняют единую задачу, поставленную перед ними. Без командного духа и единения людей ничего не выйдет».