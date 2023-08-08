﻿В Смоленской области состоялся XI фестиваль «Гнёздово-2023»





Гнёздовский фестиваль — одно из ключевых мероприятий культурной жизни Смоленщины. Ежегодно в нем принимают участие клубы исторической реконструкции, ремесленники, творческие коллективы со всех уголков России и ближнего зарубежья. «Традиционно он проводится на территории одноименного музея-заповедника, который мы будем развивать и делать более комфортным для посещения», — отметил Глава региона.

Гости фестиваля могут познакомиться с историей, культурой, бытом населения Древней Руси, а также других народов – скандинавов, балтов, степняков эпохи раннего средневековья IX-X веков.

В нынешнем году в программе «Гнёздово» реконструировали военно-полевые лагеря славян и варягов, провели показательные выступления воинов, индивидуальные турниры, бои пятёрок, массовые сражения. Вдобавок желающие могли принять участие в конкурсе исторического костюма, посетить ярмарку средневековых товаров, ремесленные мастер-классы.



Помимо этого, на территории курганов организованы интерактивные площадки для детей, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, концерты, игры-состязания и многое другое.

Иванов Александр Михайлович

Доцент кафедры Смоленского филиала РАНХиГС

Споры, что возникло раньше Гнездово или Смоленск, между профессиональными историками и археологами ведутся не одно столетие. Но популизация науки в данный момент гораздо важней, для обывателя, городского или сельского жителя гораздо интересней не просто услышать, прочитать или послушать как жили их далекие предки, а самому лично увидеть, приобщится и почувствовать лично себя на их месте.

Подобного рода фестивали уже не новинка в иных регионах как мира, так и нашей страны — и нам вслед за жителями древнего Новгорода и Пскова — стоит приобщаться к данным историческим действиям. Тем более для этого есть все условия — в районе самой крупной группы курганов в Европе, в районе Красного Бора под Смоленском, умельцами и неравнодушными энтузиастами возведена целая деревня — где уже не первый год в середине лета проходит Гнездовский фестиваль.

Десятки и сотни любителей и профессионалов съезжаются посмотреть, поучаствовать в жизни своих пращуров, лично увидеть и на себе почувствовать все тяжести и прелести средневековой жизни! Не буду описывать, что могут увидеть участники и в чем стоит принять участие, но хочется отметить что это прекрасное наглядное пособие для изучение истории, культуры и быта жителей средневекового поселения. Таким способом участники фестиваля пытаются привлечь внимание к нашему славному, героическому и непростому прошлому, расширить кругозор гостей, показав все сложности и приватности судьбы средневекового горожанина. Но не смотря на сложности с костюмами, подготовкой и организацией подобного рода исторических реконструкцией — интерес к ней только возрастает, с каждый годом увеличивая и количество, и географию участников. Это достойное, требующее внимания и поддержки мероприятие. Хочется пожелать всем неравнодушным участникам только ширить и множить свои ряды, вовлекая всех неравнодушных и заинтересованных жителей Смоленска и гостей региона.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В Смоленской области в последнее время проводится большое количество интересных массовых мероприятий, причём уровень их проведения является очень высоким, а не местечковым. К их числу можно отнести культурные мероприятия, проводящиеся в Смоленске в рамках фестиваля «Арт-Маяковский», праздник «Его величество огурец» в Демидове, Слет руководителей детских и молодежных организаций России и Белоруссии в Вяземском районе, а также Гнёздовский фестиваль. Такие мероприятия позволяют показать себя местным творческим коллективам, раскрыть их потенциал, активизировать межрегиональное культурное сотрудничество.

Фестиваль «Гнёздово-2023» традиционно пользуется успехом у смолян. Гнёздово — уникальное место, где по сей день экспедиции археологов делают всё новые и новые находки, позволяющие узнать много нового о древней культуре кривичей. Запрос на приобщение к истории у россиян и у смолян в частности очень высок. Гнёздовский фестиваль даёт смолянам возможность окунутся в быт и культуру древней эпохи, познакомится с народными промыслами тех лет, оценить исторические костюмы, посмотреть на реконструкции сражений. Смоляне могут гордиться своей историей и нужно делать больше, чтобы и жители других регионов и стран хотели узнать больше о смоленской истории и культуре, посещали фестивали, культурные мероприятия, проходящие на Смоленщине. Это помогло бы значительно повысить туристический потенциал региона.

Число туристов, посетивших Смоленщину в 2022 году, возросло на 59% по сравнению с 2021 годом благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Для дальнейшего роста туристического потока в регионе должны строиться новые гостиницы, создаваться возможности для отдыха на природе, формироваться маршруты для познавательного туризма, вестись рекламные кампании (в том числе с размещением информации на билбордах в сопредельных регионах). Но именно крупные культурные мероприятия, исторические фестивали, могут стать магнитом для туристов, посещающих регион.